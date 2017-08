congaz Creative Media Production überzeugt mit neuartiger Idee für Besucher-Werbekampagne zur IAA (FOTO)

Düsseldorf (ots) -Die Bewegtbild-Profis von congaz setzen sich mit einemungewöhnlichen Kommunikationskonzept für den Film für dieInternationale Automobil-Ausstellung 2017 durch.Die IAA 2017 steht unter dem Motto "Zukunft erleben" und bieteteinen Ausblick auf Megatrends wie Elektromobilität, vernetztes undautomatisiertes Fahren und neue Mobilitätskonzepte für die Stadt derZukunft.congaz greift diese Themen auf und setzt sie auf eineungewöhnliche, emotionale Weise um. So funktioniert der Film ganzohne Autos und stellt stattdessen den Menschen und seine Sinne in denMittelpunkt. Der Ansatz transportiert ein automobiles Lebensgefühlund macht die mobile Zukunft fühlbar.Jens Stuhr, Leiter Kommunikation des VDA, sieht in dem Film einechtes Novum für die IAA: "Senses" lädt die Menschen zum Dialog überdie Mobilität von morgen, setzt auf das, was uns aktuell bewegt undumtreibt. congaz hat damit mehr als einen Film und überraschendeBilder produziert. "Senses" setzt den Ton (und das Bild) für eineganz neue Ansprache der IAA- Zielgruppen."Wie fühlt sich die automobile Zukunft an? Das ist die zentraleFrage, die sich die congaz bei der Entwicklung des Konzeptes gestellthat. Dazu erklärt Barbara Barth, Managing Partner Design, congaz:"Wir haben futuristische Visuals in Form von Projektionen undLichteffekten kreiert, untermalt von abstrakten Sounds und einervisionären Stimme. Alles zusammen erzeugt ein ganzheitliches,intensives Erlebnis."Im Film fungiert das IAA-Ticket als digitale Eintrittskarte - füreinen Blick in die Zukunft, der mit allen Sinnen erfahrbar ist. Füreinzelne Kommunikationskanäle und soziale Netzwerke werdenverschiedene Versionen des Spots produziert, um als Cut-Down odermodifizierte Version die Stärke jedes einzelnen Channels optimal zunutzen.Die Orchestrierung der Kampagne liegt bei Vaterblut, Berlin. Mitfolgendem Download-Link und Vimeo-Embed-Code können Sie sich den Filmkostenfrei auf Ihre Plattformen laden.Download-Link: https://cloud.congaz.de/index.php/s/vIqt1SE73OBuiZyEinbindung über unseren Vimeo-Kanal: https://vimeo.com/228678898Pressekontakt:congaz Visual Media CompanyAnja DehghanMail: anja.dehghan@congaz.deMobil: 0049.170856.3490Original-Content von: congaz Visual Media Company, übermittelt durch news aktuell