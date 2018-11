confidimus GmbH bringt Vertrauen und Gelassenheit an den Familien-Esstisch (FOTO)

Tägerwilen (ots) -Mit einem innovativen Kurs- und Coaching-Angebot denken dieGründerinnen der confidimus GmbH das Thema gesunde Ernährung fürKinder neu: Statt auf Regeln und Verbote setzen sie auf mehrVertrauen in das, was Kinder intuitiv richtig machen: ihrernatürlichen Körperintelligenz folgen. Doch wie bleiben Eltern inpuncto Ernährung gelassen? Und wie ernähren sich Kinder ausgewogen,wenn alles erlaubt ist? confidimus findet Antworten - und unterstütztEltern individuell und im persönlichen Austausch.Wie ernähren wir unser Kind gesund? Wie viel Zucker ist okay?Tipps, wie Eltern den Nachwuchs zu vermeintlich "guten Essern"erziehen, gibt es viele. Aber im Dickicht der Informationsflut fühlensich Mütter und Väter oft überfordert und sind verunsichert. Mitconfidimus haben die Gründerinnen Katharina Fantl und Julia Litschkoeinen völlig neuen Ansatz entwickelt, der nicht auf Ernährungsregelnsetzt, sondern die natürliche Köperintelligenz von Kindern stärkt."Gesunde Ernährung braucht Vertrauen. Das ist die wichtigsteVoraussetzung, damit Kinder ein gutes Köpergefühl und einausgewogenes Essverhalten entwickeln", so die Gründerinnen.Körperintelligenz als Kompass für gesunde ErnährungWenn Kinder frei wählen dürfen und Lebensmittel nicht in "gut"oder "böse" eingeteilt werden, folgen sie ganz natürlich und intuitivihrer Köperintelligenz. Hunger, Sättigung und Bekömmlichkeit sindperfekt aufeinander abgestimmt. "Bei Erwachsenen geraten dieseMechanismen oft aus der Balance, beispielsweise durch Diäten",erklärt Katharina Fantl. Kinder aber sind nicht durchErnährungswissen vorgeprägt. Sie haben ein feines Gespür für ihreKörperbedürfnisse, essen undogmatisch und mit Freude. "Dass Kinderein Eis oder Schokolade zurückgeben, weil sie satt sind, überraschtviele Eltern. Aber das ist ein typisches Verhalten für Kinder, dieihren Körpersignalen folgen. Satt ist eben satt."Übergewicht bei Kindern vorbeugenMit einem detaillierten Kurs- und Coaching-Konzept möchten dieGründerinnen gezielt Familien unterstützen, die sich einenentspannten Umgang mit dem Thema Ernährung wünschen. "Eine zentraleRolle spielt dabei der Umgang mit Gefühlen und Bedürfnissen", sagtKatharina Fantl. "Oft essen Kinder aus Langeweile, Frust oder weilsie den Wunsch nach Autonomie haben. Wir helfen Eltern, dieseSituationen empathisch und liebevoll aufzulösen. Das ist aus unsererSicht einer der wichtigsten Hebel, um Übergewicht bei Kindernnachhaltig vorzubeugen."Ein starker Verbund für starke KinderUnterstützt werden die Gründerinnen von einem starken Verbund:confidimus hat bereits zwölf Partnerinnen zu Ernährungscoaches fürintuitives Essen in der Familie ausgebildet. 2019 folgen weitereSchulungen. Unter dem Dach von confidimus bieten sie in Deutschland,Österreich und der Schweiz Informationsabende an, halten Vorträge undleiten Coachings und Kurse.Individualität steht im FokusZiel ist es, Eltern umfassend über intuitive Ernährung zuinformieren und individuell auf die Familiensituationen einzugehen."Wir möchten konkret aufzeigen, warum die Körperintelligenz vonKindern eingeschränkt wird", so die Gründerinnen. "Denn es gibt vieleGründe, warum Kinder beim Essen nicht mehr auf ihren Körper hören."Dazu zählen etwa mit Essen verknüpfte Belohnungsmechanismen, zu vielelterliche Kontrolle oder auch einseitige Ernährungsgewohnheiten.Mithilfe von gezielten Übungen erhalten Eltern konkreteHilfestellungen, die sie in ihrer Familie erproben und umsetzenkönnen.Vielfalt und Vertrauen sind die SchlüsselDie Gründerinnen erhoffen sich für Familien einen stets buntgedeckten Tisch, der für alle etwas Leckeres bereithält und dieGelassenheit und das Vertrauen, dass eine morgendlicheNutella-Brot-Phase früher oder später von Haferflocken abgelöst wird.Ganz natürlich, intuitiv und im Einklang mit den Bedürfnissen desKörpers.Ein ausführliches Interview mit den Gründerinnen finden Sie aufdem confidimus-Blog unterhttps://www.blog-confidimus.de/confidimus-welt/Weitere Informationen zum Konzept von confidimus finden Sie unterhttps://www.confidimus.de/confidimus-prinzipPressekontakt:confidimus GmbHJulia LitschkoGründerin und Leiterin ÖffentlichkeitsarbeitE-mail: julia.litschko@confidimus.deTelefon: +49 (0)176 326 354 95www.confidimus.dewww.confidimus.atwww.confidimus.chOriginal-Content von: confidimus GmbH, übermittelt durch news aktuell