München, Deutschland / Las Vegas, USA (ots) - Zwei Spitzenplayerfür intelligente Lösungen im Online-Handel auf der Suche nachVisionen: Gemeinsam haben die E-Commerce-Software commercetools unddie Digital Experience-Platform (DXP) BloomReach eine integrierteVersion ihrer Anwendungen entwickelt. Auf der Shoptalk in Las Vegaspräsentieren sie vom 3. bis zum 5. März 2019 den Starter Store, dersich unkompliziert und konkurrenzlos schnell als Shopsystem fürEinzelhändler implementieren lässt.Die gemeinsame Lösung ist der nächste konsequente Schritt auf demWeg der erfolgreichen Kooperation. Beide Unternehmen konnten beimGartner Magic Quadrant (1) im vergangenen Jahr die Auszeichnung"Visionär" mit nach Hause nehmen. Und da beide Plattformen auf einerflexiblen API-first-Architektur basieren, ermöglichen sieEinzelhändlern und Marken leicht anpassbare E-Commerce-Strategien.Durch den gemeinsam entwickelten Starter Store, den interneIT-Mitarbeiter oder beispielsweise eine Digitalagentur unkompliziertintegrieren können, lassen sich sechs bis acht MonateImplementierungszeit einsparen. Als erster Kunde konnte sich derniederländische Augenoptik-Händler GrandVision von der kombiniertenLösung überzeugen - mit über 7.000 Filialen sowie Online-Shops inmehr als 40 Ländern weltweit ein durchaus anspruchsvolles Projekt.Stark verkürzte Implementierungsdauer"Normalerweise benötigen Unternehmen sechs bis zwölf Monate fürdie Implementierung eines Shopsystems", erläutert Dirk Hoerig, CEOcommercetools. "Durch den Starter Store ist das künftig in nur sechsbis acht Wochen möglich - eine drastische Verkürzung, die dieUmsetzung neuer E-Commerce-Strategien und die Reaktionszeit aufVeränderungen des Marktes fast in Echtzeit möglich macht." Einesolche Verbesserung funktioniert, weil commercetools und BloomReachsich in ihren Kompetenzen ideal ergänzen. "AlsHeadless-Commerce-Plattform erweitert commercetools dasBloomreach-Portfolio auf technologischer Ebene wie kaum eine andereSoftware. Diese Mischung hat sich im vergangenen Jahr ausgezahlt unduns diese spannende gemeinsame Entwicklung erst ermöglicht."Der Starter Store ist ab sofort direkt für Einzelhändler und überein weltweites Partnernetzwerk erhältlich. Damit können Markengemeinsam mit ihren Kunden neue Wege beschreiten.commercetools und BloomReach präsentieren den Starter Store vom 3.bis 5. März auf der Shoptalk in Las Vegas in der Venetian ExhibitHall amBloomReach Stand 3610 undcommercetools Stand 4618.So funktioniert der Starter Store technischDer BloomReach Starter Store ist eine vollständig unterstützte unddokumentierte Integration der BloomReach Digital Experience Platformmit commercetools. Er basiert auf einem Framework namens BRIEF: demBloomReach Integration & Enrichment Framework. Dieses Frameworkermöglicht die Integration der BloomReach DXP mit REST-API-fähigenCommerce-Plattformen und bietet einzigartige Zusatzfunktionen wiez.B. die Anreicherung (Enrichment) verschiedener Datenbestandteileder Commerce-Plattform.Mit dem BRIEF-Framework lassen sich Inhalte wie Texte und Bildernicht nur auf jedem digitalen Touchpoint wiedergeben, alsobeispielsweise digitalen Anzeigetafeln im Ladengeschäft, Webshopsoder der eigenen Webseite. Durch die direkte Integration dercommercetools-Funktionalität sieht der Käufer auch immer direkt dieaktuelle Version der Produktdaten im Shop selbst.(1) Gartner, Inc. "Magic Quadrant for Digital ExperiencePlatforms," by Irina Guseva, Gene Phifer, Mike Lowndes and Gavin Tay,11 February 2019 / Gartner, Inc. "Magic Quadrant for DigitalCommerce," by Penny Gillespie, Jason Daigler, et al., 5 June 2018Weitere Informationen zu commercetools auf der Shoptalk 2019:https://ok.commercetools.com/shoptalk-2019Über commercetoolsDie commercetools GmbH ist ein internationalesSoftware-Unternehmen, das mit seiner cloudbasiertenE-Commerce-Plattform inspirierende Einkaufserlebnisse über alleKanäle ermöglicht: von mobilen Apps über Sprachassistenten. Chatbots,AR/VR- und IoT-Anwendungen bis zu Car Commerce. Internationale Markenwie Carhartt WIP, Cimpress (z.B. Vistaprint und Tradeprint), Expressund Wizards of the Coast (Hasbro) setzen beim digitalen Handel aufdie cloudbasierte commercetools-Plattform. commercetools wurde 2006gegründet und gehört seit 2014 zur REWE Digital GmbH. An denStandorten München, Berlin, Jena, Amsterdam (Niederlande), London(UK) und Durham (North Carolina/USA) sind insgesamt über 170Mitarbeiter beschäftigt.Über BloomReachBloomReach, mit Hauptsitz in Mountain View, Kalifornien (USA) istMarktführer im Bereich personalisierter Digital Experience. Ziel desUnternehmens ist, jedem Nutzer eine optimale Customer Experience zubieten und Anwender bei der Steigerung ihrer Konversionsratenwirkungsvoll zu unterstützen. Applikationen für Content Management(CMS) sowie KI-getriebenen Site-Search und Verkaufsförderung rundendas Portfolio von BloomReach ab. 