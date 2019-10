commercetools: 130 Millionen Euro Investmentkapital von Insight Partners / Ziel: globales Wachstum beschleunigen - digitaler Handel über alle Kanäle im Fokus

Köln (ots) - commercetools, einer der weltweit führenden Anbietervon E-Commerce-Software, erhält 130 Millionen Euro Investmentkapitalvon Insight Partners. Mit der Investition unterstützt das globaleVenture-Capital- und Private-Equity-Unternehmen die Wachstumspläne inden USA, im asiatisch-pazifischen Raum und in Europa. Seit dem Launchder disruptiven Plattform im Jahr 2013 verändert commercetools denMarkt für Commerce-Software nachhaltig. commercetools hilft Markendurch seine API-first-Architektur, kombiniert mit den PrinzipienHeadless und Cloudnative, schnell, agil und wettbewerbsfähig in einerdigitalen Welt zu sein. Dazu zählt in erster Linie der digitaleHandel über alle aktuellen und künftigen Einkaufskanäle. 2014 hatteREWE Digital, ein Unternehmen der REWE Group, commercetoolsübernommen."Um ihren Handel an die Bedürfnisse der Kunden von heute undmorgen anzupassen, entscheiden sich Marken, Hersteller undDistributoren für commercetools, anstatt sich auf veraltete Softwarezu verlassen", sagt Dirk Hoerig, CEO und Mitbegründer voncommercetools. "Um dieser Nachfrage gerecht zu werden, haben wircommercetools gegründet und nach und nach international erfolgreichaufgestellt. Dank der Investition von Insight Partners können wirunser Wachstum in den Märkten Nordamerika und Asien-Pazifik weiterbeschleunigen und unseren Erfolg in Europa ausbauen. Die Höhe dieserFinanzierung bringt uns unserem Ziel, eine weltweit führendeCommerce-Plattform zu werden, einen entscheidenden Schritt näher."Der Einstieg von Insight Partners unterstreicht das rasanteWachstum von commercetools in den letzten 18 Monaten. Das Unternehmenhat neue Büros in Großbritannien sowie im asiatisch-pazifischen Raumeröffnet und einen großen und stetig wachsenden Kundenstammaufgebaut. Zu den Kunden gehören führende Marken wie Audi, Bang &Olufsen, Carhartt und Yamaha.Im Zuge der Finanzierung werden Richard Wells und Matt Gatto,erfahrene Software-Investoren und Insight Partners-Geschäftsführer,dem Beirat von commercetools beitreten.Wells sagt: "Aufgrund unseres Erfolgs bei Investitionen inführende Software-Unternehmen freuen wir uns über die Möglichkeit, incommercetools zu investieren und das Unternehmen da-bei zuunterstützen, international zu wachsen. Wir sind der Ansicht, dasscommercetools die nächste Generation der Enterprise Commerce Softwarerepräsentiert und das Potenzial hat, grundlegende Innovationen imE-Commerce-Bereich zu ermöglichen und weiter zu wachsen."Gatto fügt hinzu: "Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit unddarauf, unsere über 20-jährige Erfahrung aus den Bereichen Softwareund Operations einzubringen, um commercetools zu helfen, immer weiterzu skalieren."Die REWE Digital GmbH, die Teil des Handels- und TouristikkonzernREWE Group ist, bleibt Gesellschafter und commercetools-Investor. JanKunath, stellvertretender Vorstandsvorsitzender der REWE Group, sagt:"commercetools hat sich unter REWE digital in den letzten fünf Jahrenvom Startup zum führenden Unternehmen im Bereich Enterprise Commerceentwickelt. Mit Insight Partners haben wir den besten Partnergefunden, um commercetools gemeinsam mit REWE Digital auf dem Weg zurMarktführerschaft weiter zu unterstützen."Über Insight PartnersInsight Partners ist ein führendes globales Venture-Capital- undPrivate-Equity-Unternehmen, das in wachstumsstarke Technologie- undSoftware-Unternehmen investiert, die die Transformation in ihrenBranchen vorantreiben. 1995 gegründet, verwaltet Insight derzeit über20 Milliarden Dollar an Vermögenswerten und hat bisher in mehr als300 Unternehmen weltweit investiert. Das Ziel von Insight ist es,visionäre Führungskräfte zu finden, zu finanzieren und erfolgreichmit ihnen zusammenzuarbeiten. Den Führungskräften soll die gesamteWachstums-Expertise von Insight zugutekommen, um den langfristigenErfolg des jeweiligen Unternehmens zu fördern. Weitere Informationenüber Insight und alle seine Investitionen finden Sie unterwww.insightpartners.com oder folgen Sie @insightpartners auf Twitter.Über commercetools GmbHDie commercetools GmbH ist ein internationalesSoftware-Unternehmen, das mit seiner cloudbasierten, headlessE-Commerce-Plattform inspirierende Einkaufserlebnisse über alleKanäle ermöglicht: von mobilen Apps über Sprachassistenten, Chatbots,AR/VR- und IoT-Anwendungen bis zu Car Commerce. Internationale Markenwie Bang & Olufsen, Carhartt WIP, Cimpress (z.B. Vistaprint undTradeprint) und Wizards of the Coast (Hasbro) setzen beim digitalenHandel auf die cloudbasierte commercetools-Plattform. An denStandorten München, Berlin, Jena, Amsterdam (Niederlande), London(UK), Durham (North Carolina/USA) und in Singapur sind insgesamt über190 Mitarbeiter beschäftigt. Weitere Informationen finden Sie unterwww.commercetools.com/deÜber REWE Digital GmbHDie 2014 geschaffene Einheit REWE digital ist Kern der digitalenTransformation der REWE Group. Auf dem Gelände des Kölner Carlswerkwerden alle strategischen und teils operativen Online-Aktivitäten derREWE Group gebündelt. REWE digital will der führende Anbieter vonOnline-Lösungen in allen für die REWE Group relevanten Märktenwerden. Eine der wichtigsten Aufgaben von REWE digital ist es, denLebensmittelhandel in Deutschland zu digitalisieren: Als zusätzlicheAlternative zum stationären Geschäft können die Kunden online ihreLebensmittel bestellen, die dann zum gewünschten Zeitpunkt frisch undgekühlt nach Hause geliefert werden. Mit dem Lieferservice setzt REWEeinen Trend im Bereich des Online-Shoppings und ist zu DeutschlandsNr. 1 Online-Supermarkt für frische Lebensmittel geworden (IFH 2016).Zudem entwickelt REWE digital gemeinsam mit den GeschäftseinheitenOmnichannel-Lösungen und ist Treiber von Innovationsthemen.Zusätzlich zum Standort im Carlswerk mit mehr als 600 Mitarbeiternbetreibt REWE digital neun Food Fulfillment Center (FFC) mitinsgesamt mehr als 1.500 Mitarbeitern. Richtungsweisend inKontinentaleuropa ist seit Ende 2018 das technologisierte FFC 2.0 inKöln-Niehl mit einem hohen Grad an Automatisierung. Zu REWE digitalgehören unter anderem auch die Fachhandels-Onlineshops ZooRoyal undWeinfreunde, die ebenfalls auf dem Gelände in Köln Mülheim zu Hausesind.Über die REWE GroupDie genossenschaftliche REWE Group ist einer der führendenHandels- und Touristikkonzerne in Deutschland und Europa. Im Jahr2018 erzielte das Unternehmen einen Gesamtaußenumsatz von über 61Milliarden Euro. Die 1927 gegründete REWE Group ist mit ihren mehrals 360.000 Beschäftigten in 22 europäischen Ländern präsent. Zu denVertriebslinien zählen Super- und Verbrauchermärkte der Marken REWE,REWE CENTER sowie BILLA, MERKUR und ADEG, der Discounter PENNY, dieBIPA Drogeriemärkte sowie die Baumärkte von toom. Hinzu kommenConvenience-Märkte (REWE To Go) und die E-Commerce-Aktivitäten REWELieferservice sowie Zooroyal, Weinfreunde und Kölner Weinkeller. ZurTouristik gehören unter dem Dach der DER Touristik Group dieVeranstalter ITS, Jahn Reisen, Dertour, Meiers Weltreisen, ADACReisen, Kuoni, Helvetic Tours, Apollo und Exim Tours und über 2.400Reisebüros (u.a. DER Reisebüro, DERPART und Kooperationspartner), dieHotelmarken lti, Club Calimera, Cooee, PrimaSol und Playitas Resortund der Direktveranstalter clevertours.com.