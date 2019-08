comdirect und BVB: Banking-Partner im Sinne der Fans (FOTO)

Quickborn (ots) -Mit Start der Bundesliga-Saison 2019/20 bietet die comdirect bankAG als offizieller Banking-Partner gemeinsam mit Borussia Dortmundein umfangreiches Angebot für BVB-Fans an. Im Fokus der langfristigangelegten Zusammenarbeit stehen das mobile Bezahlen im Signal IdunaPark, das BVB-Fan-Konto mit exklusiven Mehrwerten sowie derorderfreie Handel der BVB-Aktie."Wir freuen uns, mit der comdirect bank AG einen starken Partneran Bord zu haben, der seine digitale Expertise und seineInnovationskraft bei bankspezifischen Themen und im Sportbereichimmer wieder unter Beweis stellt", sagt BVB-Geschäftsführer CarstenCramer. "Die Zusammenarbeit ist für uns ein wichtiger Schritt, um mitden neuen Angeboten die Bindungskraft zwischen Verein und Fans nochweiter zu stärken."Matthias Hach, Marketing- und Vertriebsvorstand von comdirect,sagt: "Beim BVB spüren wir eine riesige Begeisterung undIdentifikation, das wollen wir nutzen und den Fans Mehrwerte rund umihren Herzensverein liefern. Mit unseren Angeboten wollen wir zeigen,dass Banking und Brokerage Spaß machen können, denn als smarterFinanzbegleiter machen wir das Leben unserer Kunden leichter undfreier."Mobiles Bezahlen in Deutschlands größtem StadionAls neuer Champion Partner des BVB ermöglicht comdirect als eineder führenden Direktbanken einen noch bequemeren Zahlungsverkehr imSignal Iduna Park. Die Besucher des größten deutschen Stadions könnenan den 170 stationären Kassen im Innen- und Außenbereich sowohlbequem mobil per Apple Pay und Google Pay mit ihrem Smartphone alsauch mit Debit- und Kreditkarten bezahlen. Allein in der Spielzeit2018/19 besuchten über 1,35 Millionen Fußball-Fans dieBundesliga-Heimspiele des BVB.Volle Identifikation mit dem BVB-Fan-Konto und dem BVB-Fan-DepotFür die Anhänger des achtmaligen Deutschen Fußballmeisters gibt esbei comdirect jetzt das BVB-Fan-Konto mit exklusiven Mehrwerten. Zudem kostenlosen Girokonto gehören unter anderem eine BVB-Banking-App,ein BVB-Bezahlarmband und eine Visa-Karte mit kontaktloserBezahlfunktion - alles im schwarzgelben Club-Design. Zudem wartenaktionsbezogene Rabatte und Fanerlebnisse sowie für Neukunden zumStart ein Fan-Bonus in Höhe von 75 Euro. Ein weiterer Bestandteil derPartnerschaft ist das BVB-Fan-Depot. Damit handeln die Fans ab sofortBVB-Aktien ohne Orderentgelt an deutschen Börsenplätzen. Das giltauch für Wertpapiersparpläne. An den Nachwuchs wurde ebenfallsgedacht: Für die jungen BVB-Unterstützer gibt es dasBVB-Junior-Fan-Depot zum langfristigen Vermögensaufbau sowie dasBVB-Junior-Fan-Konto.Präsenz der Partnerschaft im Signal Iduna Park ab dem erstenHeimspielDie erste Präsenz beim BVB zeigt comdirect am kommenden Samstagbeim Saisonauftakt gegen den FC Augsburg. Die stationärenStadionkassen wurden mit Terminals für mobiles und kontaktlosesBezahlen ausgestattet. Der bisherige BVB-Stadiondeckel, dieaufladbare, elektronische Bezahlkarte von Borussia Dortmund, ist auchweiterhin im Signal Iduna Park einsetzbar. Inhaber des BVB-Fan-Kontoskönnen sich mit ihrem BVB-Bezahlarmband oder ihrer Visa-Karte inBVB-Optik mit Kaltgetränken versorgen und im Fan-Shop ausstatten.Außerdem ist es möglich, die Visa-Karte als Zahlungsmittel bei ApplePay oder Google Pay zu hinterlegen und überall, wo kontaktlosesBezahlen verfügbar ist, mit dem Smartphone oder der Smartwatch zubezahlen. Mit der BVB-Banking-App zeigen die Fans ihre Identifikationmit dem Verein und behalten gleichzeitig die Finanzen jederzeit imBlick. Die App steht seit heute in den Stores zum Download bereit.Interessenten können das BVB-Fan-Konto, das BVB-Junior-Fan-Konto,das BVB-Fan-Depot und das BVB-Junior-Fan-Depot ab sofort unterwww.comdirect.de/bvb eröffnen.Durch die neue Partnerschaft mit dem BVB baut comdirect dasEngagement im Profifußball aus. Bereits seit Januar 2019 unterstütztcomdirect den Hamburger SV in der 2. Fußball-Bundesliga.Pressekontakt:Tobias Wilfertcomdirect bank AGPascalkehre 1525451 QuickbornTelefon: 04106 - 704 1601E-Mail: Tobias.Wilfert@comdirect.deOriginal-Content von: comdirect bank AG, übermittelt durch news aktuell