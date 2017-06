Die comdirect bank AG kann ein starkes Ergebnis vorlegen!

Weitere Suchergebnisse zu "Comdirect Bank":

comdirect hat trotz historisch niedriger Marktzinsen ein starkes Ergebnis vorgelegt und das 1. Quartal 2017 mit einem Vorsteuerergebnis von 27,4 Mio € abgeschlossen. Damit liegt das Ergebnis 16% über dem Vorjahreswert. Die Eigenkapitalrendite vor Steuern stieg von 17,1 auf 18,6%. Die Einnahmen lagen bei 90,1 Mio € und damit 1,6% über dem Wert des Vorjahresquartals. Geprägt waren die Einnahmen durch den Provisionsüberschuss. Dieser übertraf mit 59,1 Mio € den Vorjahreswert um 7,8%.

Durch die Verschmelzung mit On Vista erwartet comdirect weiteres profitables Wachstum

Zwar lag die Anzahl der B2C-Trades mit 3,7 Mio unterhalb der Rekordanzahl des Vorjahres von 4,0 Mio, jedoch waren die Trades durch ein höheres durchschnittliches Ordervolumen profitabler. Zum anderen zog der Anstieg der Depotvolumina durch Kurseffekte und Zuflüsse höhere Vertriebsfolgeprovisionen aus dem Fondsgeschäft nach sich. Der Zinsüberschuss sank angesichts des schwierigen Zinsumfelds von 32 auf 24,5 Mio €. Die comdirect hat den Erwerb von OnVista erfolgreich abgeschlossen und plant jetzt die Verschmelzung auf die comdirect.

Der Zusammenschluss soll noch im 2. Quartal abgeschlossen werden. On Vista verfügt über ein betreutes Kundenvermögen von 2,5 Mrd € und 98.000 Kunden. Durch die Verschmelzung erwartet comdirect weiteres profitables Wachstum, das sich ab 2019 in einem zusätzlichen Gewinn vor Steuern von rund 10 Mio € pro Jahr niederschlagen soll. comdirect will sich dynamisch weiterentwickeln, um die erste Adresse für Sparen, Anlegen und Handeln mit Wertpapieren zu sein.

