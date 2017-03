comdirect: Wie wird die Commerzbank-Tochter aktuell bewertet?

Weitere Suchergebnisse zu "Commerzbank":

die comdirect Bank, die Direktbank der Commerzbank, hat ihre finalen Ergebnisse für 2016 vorgelegt. Demnach ist die Kundenanzahl im vergangenen Jahr um 4,3 % gesteigert worden. Die Depotanzahl ist um 4,5 % gewachsen und das verwaltete Vermögen stieg dabei um mehr als 15 %. Trotz Rückgängen bei den Zins- und Provisionsüberschüssen konnte das Unternehmen einen Jahresüberschuss von 92,51 Mio. Euro erzielen und damit einen um 42,2 % höheren Ertrag im Vergleich zum Vorjahr ausweisen. Das Ergebnis je Aktie stieg auf 0,66 Euro.

Relativ fair bewertet

Aus dem Ergebnis je Aktie ergibt sich zum aktuellen Kurs ein KGV von 14,3. Das ist unter dem Marktdurchschnitt. Wir ziehen jedoch das historische KGV heran. Dieses beträgt derzeit 17,1 und ist damit ziemlich nahe dem langfristigen Marktdurchschnitt von 15-17. Der Aktienkurs spiegelt diese Bewertung wieder, in dem er in den letzten Jahren nur verhalten gestiegen ist. Das Potential nach oben wird derzeit nicht sehr stark ausgeprägt sein.

Ein Beitrag von Rami Jagerali.