comdirect: Rekordzahlen vor Delisting!

Mit der comdirect bank (WKN: 542800) wartet der nächste Broker mit Spitzenwerten auf. Eine zuvor nie dagewesene Handelsaktivität von Kundenseite bescherte comdirect 12 Millionen Trades im ersten Quartal und ein „außergewöhnlich hohes Ergebnis“.

Unter dem Strich verbuchte die comdirect Gruppe von Januar bis März ein Vorsteuerergebnis in Höhe von 77,9 Millionen Euro – eine Vervielfachung gegenüber dem gleichen Zeitraum des Vorjahres in Höhe von 12,5 Millionen Euro. Dass das Ergebnis so hoch ausfällt, ...





