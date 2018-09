comdirect Anlage-Atlas: Deutsche zögern beim Aktienkauf

Quickborn (ots) - Trotz geringer Aktienquote: Mehrheit derDeutschen zeigt grundsätzlich Interesse an Aktien- Große Diskrepanz zwischen Aktienneigung und -besitz insbesonderein Bayern und Hessen- In Brandenburg und Thüringen leben die meisten AktienmuffelDer Großteil der Deutschen steht der Geldanlage mit Wertpapierengrundsätzlich offen gegenüber. Nur 19 Prozent haben kein oder nur eingeringes Interesse an Aktien. Trotzdem entscheiden sich vielederjenigen, die Aktien als sinnvoll für die Geldanlage erachten,nicht für den Schritt zum Aktionär. So herrscht in zahlreichenRegionen in der Bundesrepublik eine große Diskrepanz zwischenAktienaffinität und Aktienbesitz. Das zeigt der aktuelle comdirectAnlage-Atlas."Die gute Nachricht ist, dass sich viele Deutsche für Wertpapiereinteressieren", sagt Matthias Hach, Vorstandsmitglied der comdirectbank AG. Dass die Mehrheit von ihnen trotzdem einen Bogen um Aktienmacht, hängt für Hach auch mit nach wie vor verbreiteten Vorurteilenzusammen: "Viele denken, Aktien sind nur etwas für Reiche, Zocker undBörsenprofis. Doch das stimmt nicht. Hier müssen wir dringendansetzen, etwa durch eine bessere Finanzbildung."Besonders große Diskrepanz in Bayern und HessenIn Bayern und Hessen ist der Unterschied zwischen Aktienaffinitätund -besitz besonders groß. Der Main-Taunus-Kreis ist mit gut zwölfProzentpunkten der Kreis mit der höchsten Diskrepanz. So gibt zwarjeder Dritte dort an, sich sehr für Aktien zu interessieren (32,9Prozent), Aktien im Depot hat aber nur rund ein Fünftel der Befragten(20,8 Prozent).Top 10: Das größte Missverhältnis zwischen starkem Aktieninteresseund -besitz1. Main-Taunus-Kreis, Landkreis, Hessen 12,1%2. Coburg, kreisfreie Stadt, Bayern 11,5%3. Dingolfing-Landau, Landkreis, Bayern 11,1%4. Schwalm-Eder-Kreis, Landkreis, Hessen 10,0%5. Lahn-Dill-Kreis, Landkreis, Hessen 8,5%6. Hochtaunuskreis, Landkreis, Hessen 8,3%7. Donau-Ries, Landkreis, Bayern 8,2%8. Odenwaldkreis, Landkreis, Hessen 8,2%9. Kreis Landshut, Landkreis, Bayern 8,1%10. Starnberg, Landkreis, Bayern 8,0%Unter den 50 größten Städten Deutschlands ist die Abweichung nichtganz so deutlich wie unter allen Kreisen und Städten. Hier führtBremen die Liste mit einem Unterschied von fünf Prozentpunkten an,danach folgen Hamburg (4,8 Prozentpunkte) und Wiesbaden (3,8Prozentpunkte). Allerdings liegt der Anteil derjenigen, die eine hoheAktienaffinität haben, in Hamburg und Wiesbaden mit rund 19 bzw. 14Prozent auch deutlich über dem Bundesdurchschnitt von acht Prozent.In Bremen begeistern sich lediglich gut sieben Prozent der Befragtenfür Aktien.Top 10: Großstädte mit der größten Diskrepanz zwischen starkemAktieninteresse und -besitz1. Bremen 5,0%2. Hamburg 4,8%3. Wiesbaden 3,8%4. Kiel 2,0%5. Kassel 2,0%6. Regensburg 1,6%7. Frankfurt am Main 1,5%8. Lübeck 1,0%9. Mainz 0,9%10. Augsburg 0,8%Nur wenige Kreise oder Städte überraschen mit größeremAktienbesitz als angegebener Aktienneigung. Baden-Baden und derBodenseekreis gehören dazu: Rund 36 Prozent der Baden-Badener legenin Aktien an, aber nur knapp 23 Prozent halten sich für aktienaffin."Übersteigt der tatsächliche Aktienbesitz das selbstempfundeneInteresse, dann haben die Befragten zumeist eine aktienbasierteAltersvorsorge, aber kein eigenes Depot," erklärt Hach.Schlusslichter sind Brandenburg und ThüringenUnter allen Städten und Kreisen sind die Einwohner in Brandenburgan der Havel am wenigsten offen für Aktien - rund 94 Prozent gebenan, sich nicht dafür zu begeistern. Unter den größten Städten lebenin Potsdam mit 82 Prozent die meisten Menschen, die kein Interesse amInvestieren in Aktien zeigen.Insgesamt zeigen Brandenburger und Thüringer das größteDesinteresse an Aktien. "Gerade beim anhaltenden Niedrigzinsumfeldführt an Wertpapieren zum langfristigen Vermögensaufbau kein Wegvorbei. Wenn große Teile der Bevölkerung davon ausgeschlossen werden,bekommen wir in Zukunft ein echtes Problem. Denn für Viele reicht diegesetzliche Rente allein für ein sorgloses Leben im Alter nicht aus."Es sei daher wichtig, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Aus diesemGrund hat comdirect die comdirect Academy ins Leben gerufen, mit derFinanzwissen intuitiv und spielerisch vermittelt wird.Hinweis für Redaktionen:Alle Pressemitteilungen finden Sie unter www.comdirect.de/presseSofern Sie keine Informationen erhalten möchten, teilen Sie uns diesbitte mit unter presse@comdirect.deÜber die StudieDer Anlage-Atlas der comdirect bank AG basiert auf aktuellenmikrodemografischen Daten von Acxiom zu Bevölkerungsstruktur,Einkommen, Wertpapierbesitz und Anlageverhalten in Deutschland. 