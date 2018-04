comScore meldet Deutschland-Launch von Video Metrix® Multi-Platform, der Lösung zur geräteübergreifenden Video-Nutzerschaft Messung

Launch Inkludiert Mobile Video Reporting für YouTube und seinenPartnerprogrammen, für umfassende Messung verteilter VideoinhalteFrankfurt, Deutschland (ots/PRNewswire) - comScore, Inc. hat heuteden Launch von Video Metrix® Multi-Platform (https://www.comscore.com/ger/Produkte/Audience-Analytics/Video-Metrix-Multi-Platform) inDeutschland verkündet. Damit ermöglicht comScore die umfassendeMessung von Video-Nutzerschaften auf Personenebene über Desktops,Smartphones und Tablets hinweg- und liefert somit einen Einblick indie Zielgruppengröße, Reichweite und deren Engagement. Der Launchbeinhaltet auch die Einführung einer umfassenderen Messung vonVideo-Nutzerschaften für YouTube und seinen Partner Channels. Dadurchkönnen Hersteller von Inhalten, die Teil des YouTube-Partnerprogrammssind, die Monetarisierung ihrer Zielgruppen über Vertriebskanälehinweg verbessern."Wir beobachten zunehmend, dass mehr als die Hälfte der deutschenInternetnutzer mit mehr als einem digitalen Endgerät auf digitaleInhalte zugreifen, dies verdeutlicht das kontinuierliche Wachstum derMultiplattform-Mehrheit. Hersteller von Inhalten und Werbetreibendebenötigen eine konsistente, zuverlässige Methode, um Zielgruppenbewerten- und in einer plattformunabhängigen Welt agieren zu können",sagte Anubhav Mehrotra, VP für Video- und Cross-Plattform-Produktebei comScore. "Die Einführung von Video Metrix Multi-Platform ist einweiterer wichtiger Schritt in der plattformübergreifenden Messung."Mit der Einführung des digitalen Video-Messprodukts VMX MP voncomScore können Kunden jetzt:1. Einen Überblick über die Zuschauerzahlen für eigene undkonkurrierende Videoinhalte erhalten.2. Gesamte, umfassende Zuschauerzahlen über Smartphones, Tablets undDesktops hinweg messen.3. Verstehen wie sich das Engagement auf verschiedenen Plattformenunterscheidet, um effektiver und effizienter zu monetarisieren undzu planen.Video Metrix Multi-Platform basiert auf dem UDM-Framework(comScore Unified Digital Measurement), einem hybriden Messansatz,der Panels neben der direkten Messung von Video-Publishern über Tagsnutzt. Publisher von Videoinhalten, die an einer digitalenVideomessung mit mehreren Plattformen teilnehmen möchten, könnendurch die Implementierung von Census-Tags und die Bereitstellung desmobilen SDK von comScore für eine umfassende Abdeckung ihresAnzeigeverhaltens sorgen. Wenden Sie sich an IhrencomScore-Kundenbetreuer, um mehr über das Tagging zu erfahren.Weitere Informationen zu comScore Video Metrix Multi-Plattformfinden Sie unter: www.comscore.com/ger/VideoMetrixMP, oderkontaktieren Sie uns (https://www.comscore.com/ger/layout/set/popup/Request/Contact/Contact-Us) noch heute bei weiteren Fragen.Über comScorecomScore, Inc. ist ein führender Anbieter von Digital MediaAnalytics, der Zielgruppen, Marken und das Onlinenutzungsverhaltender Verbraucher geräteübergreifend präzise misst. Basierend aufPräzision und Innovation bieten wir einzigartige Daten, die Digital-,TV- und Bewegtbild-Messungen mit umfangreichen demografischenInformationen kombinieren und das Verhalten der Verbraucher über alleScreens hinweg skalierbar quantifizieren. Damit können Medienanbieterihre gesamte Nutzerschaft monetarisieren und Werbetreibende ihreZielgruppen effektiver erreichen. Mit mehr als 3.200 Kunden undPräsenz in mehr als 70 Ländern steht comScore für die Zukunft derDigitalen Messung. comScore Aktien werden derzeit am OTC-Markt (OTC:SCOR) gehandelt. Weitere Informationen zu comScore finden Sie untercomscore.com (http://www.comscore.com/ger).Hinweis bezüglich zukunftsgerichteter AussagenDiese Meldung enthält zukunftsgerichtete Aussagen nach Sektion 27Ades US Securities Act von 1933 und Sektion 21E des US SecuritiesExchange Act von 1934 einschließlich aber nicht beschränkt aufErwartungen finanzieller oder anderer Natur, hinsichtlich desEinflusses von Plan Metrix und der breiteren MMX Produktfamilie aufcomScore. Diese Aussagen beinhalten Risiken und Unsicherheiten, durchdie unsere aktuellen Ergebnisse wesentlich von Erwartungen abweichenkönnen, einschließlich jedoch nicht beschränkt auf comScore'sFähigkeit, die erwarteten finanziellen und operativen Ergebnisse zuerreichen. Ausführliche Erläuterungen dieser und andererRisikofaktoren finden Sie im entsprechenden comScore Jahresberichtenauf Formblatt 10-K, im Quartalsbericht auf Formblatt 10-Q undebenfalls regelmäßig in anderen Einreichungen von comScore bei derSecurities and Exchange Commission ("SEC"), die auf der SEC-Websiteeingesehen werden können (http://www.sec.gov).comScore Aktionäre werden vor unbilligen Erwartungen anzukunftsgerichtete Erklärungen gewarnt und sollten beachten, dassdiese lediglich etwas über den Zeitpunkt aussagen, an dem sieabgegeben wurden. comScore verpflichtet sich in keiner Weise zuröffentlichen Aktualisierung jedweder zukunftsgerichteten Erklärung,um nach dem Datum der vorliegenden Pressemitteilung über Ereignisse,Umstände oder neue Erkenntnisse zu informieren oder sich überunvorhergesehene Ereignisse zu äußern.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/327730/comScore_Logo.jpgPressekontakt:Iva GotovaccomScore, Inc.+44 (0)2031111730worldpress@comscore.comOriginal-Content von: comScore Networks, übermittelt durch news aktuell