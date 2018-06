Im Vergleich zu einigen anderen Branchen setzt der Bankensektorerfolgreich mobile Technologien ein, jedoch existieren weiterhinBarrieren. Es gibt unterschiedliche Gründe für verschiedeneAltersgruppen, in Bezug auf den Verzicht auf Mobile Banking.Frankfurt, Deutschland (ots/PRNewswire) - comScore, Inc. hat heuteeinen Bericht zum Online-Banking (https://www.comscore.com/ger/Insights/Praesentationen-und-Whitepapers/2018/Online-Banking-in-Europa)veröffentlicht, der Multi-Plattform-Panel-Daten aus fünf europäischenLändern (Frankreich, Deutschland, Italien, Spanien undGroßbritannien) verwendet. Der Report untersucht Online-Trends undVerhaltensmuster, die den Bankensektor in diesen Ländernbeeinflussen.Online-Banking ist in Europa relativ hoch, jedoch gibt es nochWachstumspotenzial. Im März 2018, besuchten 85% der gesamtendigitalen Bevölkerung in Spanien Banking-Websites oder Apps, imVergleich zu nur 61 Prozent in Deutschland. Jedoch hat Deutschlanddas größte Online-Banking Publikum der EU5 Länder (33 Millionen). Diesaisonale Nutzung des Online-Bankwesens war sehr unterschiedlich inden einzelnen Ländern: Im Januar kam es in Frankreich, Deutschlandund Großbritannien zu den höchsten Anzahl an Besuchern. In Spanien imMai, und in Italien im Oktober."Der Bankensektor verändert sich rasant und wird angetrieben vonVeränderungen in der Wettbewerbs-, der Technologielandschaft (ThinkFintech) und dem Verbraucherverhalten", sagte Guido Fambach, SeniorVice President, EMEA bei comScore. Der "Online-Banking in Europa"Bericht bietet einen guten Überblick über den aktuellen Stand desOnline-Bankings und enthält der wertvolle Marketing-Daten über dieaktivsten Nutzer von Online-Banking-Diensten. "Schwerpunktthemen des Berichtes sind:- Die Nutzung von Mobile Banking war in Spanien und Italien amhöchsten: Im März 2018 greiften 48% der digitalen Verbraucher fastausschließlich über Smartphones oder Tablets aufBankdienstleistungen zu.- Aktivste Nutzer repräsentieren 20% der Online-Banking-Zielgruppe,aber 71% der gesamten auf den Websites verbrachten Zeit. DieWahrscheinlichkeit, diese Nutzer zu finden, variiert je nachWebsite-Kategorie und Land: In Frankreich findet man diesebeispielsweise 2,2-mal häufiger auf Automobil-Websites, als aufWebsites für soziale Medien.Downloaden (https://www.comscore.com/ger/Insights/Praesentationen-und-Whitepapers/2018/Online-Banking-in-Europa) Sie den comScore 2018"Online Banking in Europa (https://www.comscore.com/ger/Insights/Praesentationen-und-Whitepapers/2018/Online-Banking-in-Europa)" Berichtnoch heute.Über comScorecomScore (NASDAQ:SCOR) ist ein führender Anbieter von DigitalMedia Analytics, der Zielgruppen, Marken und dasOnlinenutzungsverhalten der Verbraucher geräteübergreifend präzisemisst. Basierend auf Präzision und Innovation bieten wir einzigartigeDaten, die Digital-, TV- und Bewegtbild-Messungen mit umfangreichendemografischen Informationen kombinieren und das Verhalten derVerbraucher über alle Screens hinweg skalierbar quantifizieren. Damitkönnen Medienanbieter ihre gesamte Nutzerschaft monetarisieren undWerbetreibende ihre Zielgruppen effektiver erreichen. Mit mehr als3.200 Kunden und Präsenz in mehr als 70 Ländern steht comScore fürdie Zukunft der Digitalen Messung. Weitere Informationen zu comScorefinden Sie unter comscore.com.Weitere Informationen finden Sie untercomscore.com (http://www.comscore.com/ger).Logo - https://mma.prnewswire.com/media/327730/comScore_Logo.jpgPressekontakt:Iva GotovaccomScore+44 (0)2031111730worldpress@comscore.comOriginal-Content von: comScore Networks, übermittelt durch news aktuell