coherence sichert sich 8 Millionen Dollar Investition für bahnbrechende Multiplayer-Technologie

Malmö, Schweden (ots/PRNewswire) -Griffin Gaming Partners führt eine starke Gruppe von Investoren an, um die Entwicklung einer revolutionären Netzwerktechnologie zu unterstützen, die die Entwicklung von Multiplayer-Spielen für alle zugänglich machtcoherence freut sich, bekannt geben zu können, dass das Unternehmen eine weitere Finanzierung in Höhe von 8 Millionen US-Dollar erhalten hat, um die Entwicklung seiner bahnbrechenden Netzwerktechnologie zu unterstützen und so die Voraussetzungen für die Entwicklung von Multiplayer-Spielen zu verbessern.Diese jüngste Finanzierungsrunde wird coherence dabei unterstützen, sein Team weiter auszubauen und seine Technologie an Spieleentwickler zu vertreiben, um die Entwicklung von Echtzeit-Multiplayer-Erlebnissen zu demokratisieren. Das Unternehmen wurde vom ehemaligen CEO und Mitgründer von Playdead(Limbo, Inside), Dino Patti, gegründet und wird von ihm geleitet. Zum C-Level-Team gehören Tadej Gregorcic als Mitgründer und CTO, der bereits für Supercell, LG und adidas gearbeitet hat, sowie Senta Jakobsen als COO, die Erfahrungen bei Radical Entertainment, DeNA, Crytek, THQ Nordic und DICE gesammelt hat.Diese Runde wurde von Griffin Gaming Partners geleitet, mit Beteiligung einer Reihe anderer Investoren. Mit einem Investitionsportfolio, das Unternehmen wie Discord und Overwolf umfasst, freut sich coherence über die Zusammenarbeit mit Griffin, einem Investor, der für seine Expertise und sein Wissen bei der Identifizierung bahnbrechender Unternehmen in einer sich ständig verändernden und innovativen Branche bekannt ist.coherence ist eine offene, benutzerfreundliche und hochgradig skalierbare Plattform für die Entwicklung von Multiplayer-Spielen und virtuellen Welten. coherence wird zunächst mit einem Unity-SDK und einem Plug-in auf den Markt kommen (andere Plattformen werden folgen) und ermöglicht es Entwicklern, innerhalb weniger Minuten einen funktionierenden Multiplayer-Prototyp zu erstellen. Die Plattform macht das Erstellen, Testen und Bereitstellen von vernetzten Spielen einfacher als je zuvor und macht die Entwicklung von Multiplayer-Spielen für alle zugänglich.„Echtzeit-Multiplayer-Erlebnisse haben immer noch ein großes ungenutztes Potenzial", sagt Mitbegründer Dino Patti. „Es gibt so viele Hürden bei der Entwicklung von Multiplayer-Spielen, die den kreativen Prozess schon in einer frühen Phase der Entwicklung eines Spiels zum Erliegen bringen können. Mit coherence wollen wir diese Barrieren überwinden, und diese jüngste Finanzierungsrunde wird uns helfen, diese Aufgabe zu erfüllen. Es war eine sehr aufregende Reise bis jetzt, und ich kann es kaum erwarten, dass weitere Talente zu unserem bereits erstaunlichen Team stoßen."„Wir freuen uns sehr, mit dem talentierten Team von coherence zusammenzuarbeiten, um die nächste Generation der Multiplayer-Technologie für Spiele zu entwickeln", sagt Anthony Palma, Partner bei Griffin Gaming Partners. „Als ehemaliger Spieleentwickler kenne ich die Herausforderungen, die Dino und sein Team für die Entwickler angehen, aus erster Hand. Wir freuen uns, dass sie mehr Spieleentwicklern die Möglichkeit geben, skalierbare und komplexe Multiplayer-Erlebnisse mit coherence zu entwickeln."coherence hat derzeit eine Reihe von neuen Stellen zu besetzen, um ihr spannendes Team von Branchentalenten zu verstärken, die an allem gearbeitet haben, von Giganten wie Hearthstone bis hin zu von der Kritik gefeierten Indie-Titeln wie Else Heart.Break(). Für weitere Informationen besuchen Sie: https://apply.workable.com/coherence/Entwickler, die an einem frühen Zugang interessiert sind, können sich hier anmelden https://coherence.io/Informationen zu coherenceGegründet von Playdead-Mitbegründer Dino Patti im Jahr 2018 nach einer Reihe von Gesprächen mit Unity-Gründer David Helgason. coherence ist eine Netzwerk-Engine, eine Plattform und eine Reihe von Tools und Plugins für Ihre bevorzugte Spieleentwicklungsumgebung, die die Art und Weise, wie Entwickler vernetzte Erfahrungen machen, demokratisieren soll. Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, jedem Spieleentwickler, egal wie technisch versiert er ist, die Möglichkeit zu geben, ein vernetztes Spiel zu entwickeln.Im Kern ist coherence eine leistungsstarke Netzwerk-Engine zur Maximierung der Leistung und Minimierung der Bandbreitennutzung, die auf einer Entity-Component-System-Architektur und Bitströmen mit Delta-Kompression, Quantisierung, Laufzeit-Frequenzkontrolle, LOD-ing, Interessenmanagement und vielen anderen Funktionen basiert. Die Backend-Infrastruktur von coherence skaliert automatisch alles, von sitzungsbasierten Spielen bis hin zu virtuellen Welten, und ermöglicht Entwicklern das einfache Hochladen und Freigeben ihrer Spiel-Builds.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1795446/Coherence.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1795447/coherence_Logo.jpgPressekontakt:Plan of Attack im Namen von coherence: Chris Clarke,chris@planofattack.biz,0044 7590 509278Original-Content von: coherence, übermittelt durch news aktuell