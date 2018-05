cobra Version 2018 DATENSCHUTZ-ready veröffentlicht / Im Fokus: Effiziente Kundenbeziehung und Einhaltung der EU-DSGVO

Konstanz (ots) - Pünktlich zum Stichtag der EU-DSGVOveröffentlicht der CRM-Pionier cobra die neue Version 2018DATENSCHUTZ-ready. Wie der Name schon verrät, stehen cobra Nutzernneben Funktionen für ein erfolgreiches Kundenbeziehungsmanagement,Neuerungen zur Umsetzung der gesetzlichen Anforderungen derEU-Datenschutz-Grundverordnung zur Verfügung, die bereits in einemumfangreichen Prüfungsprozess ausgezeichnet wurden.Ab dem 25. Mai 2018 muss die EU-Datenschutz-Grundverordnungangewendet werden, von der die meisten Unternehmen betroffen sind.Damit das Kundenbeziehungsmanagement trotz der schärferenGesetzeslage weiterhin effizient gestaltet werden kann, beschäftigtsich der CRM-Hersteller seit Herbst 2016 mit dieser Thematik und kannnun eine umfangreiche Erweiterung seiner CRM Lösungen vorstellen."Wir sind stolz, dass wir die cobra Version 2018 DATENSCHUTZ-readyausliefern können. In Zusammenarbeit mit IT-Fachanwälten hat sich dasgesamte Team in den letzten 20 Monaten intensiv mit der EU-DSGVOauseinandergesetzt und viel Herzblut in die Entwicklung gesteckt.Unser Team besteht aus ausgebildeten Datenschützern, die unserenKunden optimale Software-Beratung bieten können. Die Software wurdezudem in einem monatelangen Prozess geprüft und wurde als geprüfteSoftware zur Umsetzung der Vorgaben der EU-DSGVO ausgezeichnet",freut sich Jürgen Litz, Geschäftsführer der cobra GmbH.Personenbezogene Daten können in der cobra Version 2018 ganzeinfach gekennzeichnet und konfiguriert werden. EntsprechendeQuellenangaben oder Verwendungszwecke können personenbezogenzugeordnet und ggf. zur Erfüllung von Nachweispflichten aufgerufenwerden. Macht eine betroffene Person von ihrem Recht auf AuskunftGebrauch, können die jeweiligen personenbezogenen Daten aufKnopfdruck ausgegeben werden.In der cobra Version 2018 werden also nicht nur die rechtlichenVorgaben, wie z. B. die Erfüllung von Auskunftspflichten, abgebildet,sondern sie werden darüber hinaus äußerst benutzerfreundlich undkomfortabel umgesetzt. Wesentliche Bestandteile können außerdem derErfüllung der Rechenschaftspflicht nach Art. 5 EU-DSGVO dienen.Im Zusammenhang mit der EU-DSGVO wird besonders oft das Thema"Löschen" angesprochen. Auch hierfür bietet cobra eineDATENSCHUTZ-ready-Funktion: Zur Löschung vorgesehene Datensätzekönnen sofort oder anhand des integrierten Löschplans auch zeitlichversetzt gelöscht werden, z. B. nachdem der Verarbeitungszweckerloschen oder die Aufbewahrungsfrist abgelaufen sind. Nach derLöschung können Sperrvermerke gesetzt und Adressen auf eineSperrliste gesetzt werden, um einen wiederholten Import der Adressezu verhindern. Die Rechteverwaltung ermöglicht es zudem, dass nurberechtigte Mitarbeiter z. B. Zugriff auf sensible Daten oder dieLöschprozesse haben.Die neue Version 2018 steht ab sofort zur Verfügung. MehrInformationen unter www.cobra.de.Pressekontakt:Samantha SchubertTel.: 07531 8101-37E-Mail: samantha.schubert@cobra.deOriginal-Content von: cobra computer's brainware GmbH, übermittelt durch news aktuell