In einer umfangreichen Befragung der StatistaGmbH und der COMPUTER BILD konnte cobra CRM in der KategorieVertriebs- und CRM-Software einen Gesamtscore von 83,9 erreichen undwurde als Trusted Solution 2018 ausgezeichnet. Zusätzlich wurde cobrain den Kriterien "Vertrauen" sowie "Weiterempfehlung" jeweils mit"sehr hoch" bewertet und gehört somit zu den besten Anbietern indieser Kategorie."Wir freuen uns wirklich sehr über die Auszeichnung 'TrustedSolution 2018'. Besonders sind wir stolz auf die Anerkennung, die wirvon den Anwendern und Experten für unser Produkt erhalten haben.Gerade in einer CRM-Lösung werden zahlreiche sensible Datengespeichert, weshalb es umso wichtiger ist, dass unsere Kundenunseren Produkten vertrauen. Nur wenn man weiß, dass die eingesetzteCRM-Lösung zuverlässig ist und die hinterlegten Daten geschützt sind,kann man sich entspannt auf das Kundenbeziehungsmanagementkonzentrieren. Das wird auch im Hinblick auf die EU-DSGVO einzunehmend wichtiger Faktor sein. Die Auszeichnung bestätigt uns inunserem Tun und treibt uns an, in unserer Entwicklung weiterhin aufprofessionelle und zuverlässige Produkte zu setzen", so Jürgen Litz,Geschäftsführer der cobra GmbH.Im Zeitraum vom 16. Oktober bis 11. Dezember 2017 wurden mehr als3.100 Anwender in Unternehmen befragt. Hierfür wurdenSoftware-Lösungen in den Punkten Vertrauen, Leistungsversprechen,Zuverlässigkeit, Sicherheit und Weiterentwicklung bewertet und eswurden Einschätzungen zur Bekanntheit und Weiterempfehlung derjeweiligen Produkte abgegeben. Zusätzlich wurden Experten fürBusiness-Software befragt, deren Urteil mit einer Gewichtung von 10Prozent ins Endergebnis eingeflossen ist. Alle Software-Lösungen, dieeinen Gesamtscore von 80 oder höher erreicht haben (von max. 100Punkten), wurden als "Trusted Solution" ausgezeichnet.Die am höchsten bewerteten Einzelkriterien "Vertrauen" und"Weiterempfehlung" wurden zusätzlich zur Gesamtpunktzahl ausgewiesen.Die Bewertung "sehr hoch" erhielten alle Bewertungen ab 90 Punkten.