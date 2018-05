cobra Blitzumfrage zur EU-DSGVO: Ahnungslosigkeit dominiert in deutschen Unternehmen

Konstanz (ots) - Nur zehn Prozent der deutschen Unternehmen sindder Meinung, die neuen Vorgaben der EU-Datenschutz-Grundverordnung(EU-DSGVO), die ab dem 25. Mai 2018 angewendet werden müssen, zudiesem Zeitpunkt einhalten zu können. So die ersten Teilergebnisseeiner aktuell noch laufenden Studie des CRM-Spezialisten cobra ausKonstanz, die in Zusammenarbeit mit der Rosbacher Marktforschung Korbund Kollegen durchgeführt wird.Das Softwareunternehmen cobra führt seit Februar 2018 eine Studiedurch, in der Unternehmen zu ihrem Kenntnisstand bezüglich derEU-DSGVO befragt werden. Die neue Verordnung betrifft unter anderemUnternehmen, Behörden und Einrichtungen, die innerhalb derEuropäischen Union personenbezogene Daten verarbeiten. Damit sollendie Persönlichkeitsrechte und die Privatsphäre von Bürgern innerhalbder EU sichergestellt und der freie Datenverkehr im europäischenBinnenmarkt gewährleistet werden. Erste Teilergebnisse der Studie,die auch über den Mai 2018 hinaus fortgesetzt wird, liegen nun vor.Fast 40 Prozent der Unternehmen haben kaum KenntnisseDemnach scheinen viele Unternehmen die neuen Vorschriftenoffensichtlich einfach nicht mitbekommen zu haben oder haben diesebis kurz vor knapp ignoriert bzw. ignorieren diese immer noch. Anderslassen sich die beinahe schon haarsträubenden Ergebnisse der Umfragekaum erklären: So gaben ganze 39 Prozent der aktuell 41 befragtenUnternehmen unterschiedlicher Branchen an, lediglich "einigeKenntnisse" bzw. sogar "keine Kenntnisse" in punkto EU-DSGVO zuhaben. Immerhin 51 Prozent bezeichnen ihre Kenntnisse als "gut", aberlediglich zehn Prozent als "sehr gut".Unwissenheit schützt vor Strafe nichtDie künftigen Sanktionen für Datenschutzverstöße solltenUnternehmen durchaus Anlass zur Sorge geben: Die Strafen werdendrastisch erhöht und wohl auch stärker als sonst verfolgt. BeiVerstößen werden Geldbußen von bis zu 10 Mio. Euro oder bis zu zweiProzent des gesamten weltweit erzielten Jahresumsatzes desvorangegangenen Geschäftsjahrs verhängt - je nachdem, welcher derBeträge höher ist.Dieser rigorosen Konsequenzen scheinen sich viele Unternehmenjedoch noch nicht bewusst zu sein, wie die cobra-Umfrage zeigt: Knapp20 Prozent der Befragten haben keinerlei Kenntnis von den drohendenStrafen bei Verstößen gegen die EU-DSGVO. 34 Prozent geben an,zumindest "einige Kenntnisse" über die drohenden Auswirkungen zuhaben. Noch einmal 34 Prozent bezeichnen ihren Kenntnisstand als"gut" und immerhin zwölf Prozent sogar als "sehr gut".Nur gut 20 Prozent der Unternehmen sind bis dato auf der sicherenSeiteDie EU-DSGVO legt das Level in punkto Datenschutz für Unternehmenum einiges höher: Strengere Verordnungen und Auflagen gibt espraktisch in jedem Bereich, der irgendetwas mit dem Handling vonpersonenbezogenen Daten zu tun hat. Aber auch darüber scheinen sichnur wenige deutsche Unternehmen momentan Gedanken zu machen. Laut dercobra-Erhebung sind in Bezug auf die Sicherstellung der neuengesetzlichen Vorgaben der EU-DSGVO nur 21 Prozent der befragtenUnternehmen der Meinung, dass sie diese bereits einhalten, 67 Prozenthalten es immerhin noch für "ziemlich wahrscheinlich". Zwölf Prozentder Unternehmen können die Anforderungen allerdings "wahrscheinlichnicht" bzw. "keinesfalls" bis zum 25. Mai 2018 umsetzen.Nur fünf Prozent der Unternehmen fühlen sich gut beratenDer Status-Quo der cobra-Umfrage zeigt, dass Unternehmen - egalwelcher Größe - extreme Schwierigkeiten mit der Umsetzung dergesetzlichen Anforderungen haben. Viele setzten dabei auf die Hilfevon außen: So können Unternehmen auf dem Markt externeDatenschutz-Dienstleister und Beratungshäuser, Schulungen oderspezielle Tools finden, die bei der Umsetzung der EU-DSGVO helfen.Allerdings fühlen sich laut der cobra-Umfrage lediglich knapp zehnProzent durch ihren IT-Dienstleister "sehr gut" beraten, ebenfallszehn Prozent verteilten die Note "gut". 40 Prozent verteilten dieNoten "befriedigend" und "ausreichend". Ein Viertel der Unternehmenbewertete die Beratung aber mit der Note "mangelhaft" bzw. sogar als"ungenügend". Ein weiteres Viertel der Unternehmen machte keineAngaben.Zusammenfassend kann man sagen, dass die Umsetzung der neuengesetzlichen Vorgaben der EU-DSGVO in Unternehmen noch nicht sehrweit fortgeschritten ist bzw. noch überhaupt nicht angegangen wurde.Das ein oder andere Unternehmen ist sich zwar der hohen Strafen, diebei Verstößen drohen bewusst, aber offensichtlich nicht dem Ernst derLage. Denn die Zeit bis zum 25. Mai 2018 ist knapp und die neuengesetzlichen Anforderungen sind komplex. Zu bedenken ist, dass dienotwendigen Maßnahmen einen hohen konzeptionellen und technischenAufwand sowie deren dauerhafte Anwendung meist einen höherenPersonalbedarf nach sich ziehen.Die Ergebnisse der Blitzumfrage stehen unter http://ots.de/ofmOfZzum Download zur Verfügung.Pressekontakt:Samantha SchubertTelefon: 07531 8101-37samantha.schubert@cobra.deOriginal-Content von: cobra computer's brainware GmbH, übermittelt durch news aktuell