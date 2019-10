co.don: Einstiegschance durch Kapitalerhöhung?

Weitere Suchergebnisse zu "Co.Don":

Zu den größeren Verlierern am deutschen Aktienmarkt gehört heute das Papier von co.don (WKN: A1K022). So verliert die Aktie knapp -9% an Wert, weil das Unternehmen gestern Abend eine größere Kapitalerhöhung angekündigt hat. Einzig positiv an dieser Kapitalerhöhung ist, dass es eine Kapitalerhöhung mit Bezugsrecht der Altaktionäre ist. Denn so können Anleger, die weiterhin an die Gesellschaft glauben, wenigstens eine Verwässerung ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung