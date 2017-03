clickrepair erweitert Reparatur-Angebot um Versicherungsschutz für Smartphones

Hannover (ots) - Smartphones werden zu einem immer größerenKostenfaktor im Reparaturfall. Die Kosten belaufen sich oftmals aufmehrere Hundert Euro. Deshalb bietet clickrepair, derReparatur-Marktplatz für Handys und Smartphone, ab sofort den"Premium Reparaturschutz" an. Dieser Schutz sichertSmartphone-Nutzer, die ihr kaputtes Gerät über clickrepair.dereparieren lassen, vor zukünftigen Defekten ab.Aktuelle Highend-Smartphones mit hochsensibler Technik undteilweise gebogenen Displays können im Schadenfall immense Kostenverursachen. Insbesondere Sturzschäden sind keine Seltenheit: 40Prozent der Schäden - beispielsweise bei einem Samsung Galaxy S7 Edge- liegen einem Sturz zu Grunde, bei denen Defekte am Display undGehäuse auftreten. Eine Reparatur bei diesen Geräten ist besondersaufwendig, da die einzelnen Bestandteile wie Gehäuse, Display undKnöpfe miteinander verklebt sind. Eine Displayreparatur, bei derwomöglich noch die Toucheinheit mit kaputt gegangen ist, kostet beieinem S7 Edge im Durchschnitt stolze 360 Euro."Als Reparatur-Marktplatz erfahren wir täglich, wie häufigSmartphones kaputt gehen. Umso ärgerlicher für den Kunden, wenn dasfrisch reparierte Gerät kurze Zeit später wieder zu Bruch geht - hiersetzen wir mit dem Premium Reparaturschutz an." berichtetclickrepair-Geschäftsführer Marco Brandt. Smartphone-Nutzer, die ihrkaputtes Gerät über clickrepair reparieren lassen, haben ab sofortdie Möglichkeit, dieses zu versichern. Mit dem Produkt PremiumReparaturschutz sind Smartphones nach der Reparatur vor künftigenSchäden abgesichert. Auch Sturzschäden, einer der häufigstenSchadensursachen, fallen unter die Rubrik "Eigenverschulden" und sindsomit nicht von der Reparatur-Gewährleistung der Handywerkstättenabgedeckt. Betroffene müssen dann selbst für die Kosten aufkommen.Mit dem Premium Reparaturschutz werden Kosten für Schädenübernommen, die beispielsweise aus Eigenverschulden entstehen u. a.Sturzschäden, Elektronikschäden und Wasser- sowieFeuchtigkeitsschäden. Hierbei spielt es keine Rolle, ob das Geräterst 12 Monate oder 3 Jahre alt ist. Der Reparaturschutz hat eineLaufzeit von drei Monaten und kostet für diesen Zeitraum einmalig 10Euro. Der Abschluss kann einfach mit dem Reparaturauftrag erfolgen.clickrepair-Kunden sind nach der Reparatur ihrer Smartphones alsoumfassend abgesichert und haben ein sicheres Gefühl bei eventuellenzukünftigen Schäden. "Eine Handyversicherung ist neben einer gutenSchutzhülle sicherlich der beste Schutz für das eigene Smartphone",weiß Brandt.Über clickrepair.de:www.clickrepair.de ist der Online-Reparatur-Marktplatz für Handysund Smartphones. Mit mehr als 350 Handywerkstätten bundesweit istclickrepair führender Reparatur-Marktplatz im Bereich von Handys undSmartphones. Der Marktplatz bietet Nutzern die größteVergleichbarkeit und Transparenz bei der Auftragsabwicklung. VonDisplayschäden über Akkudefekte bis hin zu Anschlussproblemen findenHandy-Besitzer das optimale Reparaturangebot, entweder vor Ort oderals Versandreparatur. Den Auftrag können Smartphone-Besitzer auf derSuche nach einer Reparaturmöglichkeit bequem über dasclickrepair-Portal erteilen und erhalten so zusätzliche Sicherheit.clickrepair wird von der Valuecare24 GmbH betrieben.Pressekontakt:Gina Grusat | Referentin für Public Relations & MarketingTel: 0511 71280-648 | E-Mail: presse@clickrepair.deValuecare24 GmbH | Breite Straße 7 | 30159 HannoverOriginal-Content von: clickrepair, übermittelt durch news aktuell