clickrepair Reparatur-Check: Trotz hoher Reparaturpreise haben Apple-Geräte den längsten Lebenszyklus

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

Hannover (ots) - Die Smartphone-Hersteller übertrumpfen sich immerwieder in Punkto Design, Funktionen und Technik. Ein globaler Trend,der sich durchsetzt: Große und sogar abgerundete Displays. Dies wirktsich jedoch nicht immer positiv auf die Robustheit der Geräte aus.clickrepair, der Reparatur-Marktplatz für Handys und Smartphones, hatsich ausgewählte Hersteller genauer angeschaut.Für den Reparatur-Check wertet clickrepair (www.clickrepair.de)die Daten von mehr als einer Million Smartphones aus. Die Zahlen deraktuellen Auswertung aus August 2017 sprechen eine eindeutigeSprache: Keinen Grund zum Klagen haben die Smartphone-Nutzer von HTCund LG. Beide punkten mit einer geringen Schadenhäufigkeit (2,0) und-höhe (1,3). Dies verschafft ihnen jeweils eine 1,6 in derGesamtnote.Noch besser macht es Nokia: Mit einer durchschnittlichenGesamtnote von 1,5 sind sie der Champion unter den robustenSmartphones. Wenige Schadenfälle und geringe Kosten bei der Reparaturkatapultieren den finnischen Hersteller auf das Siegertreppchen imReparatur-Check. Doch obwohl Nokia robuste Smartphones baut, erfreuensich die Geräte in Deutschland nicht größter Beliebtheit: In einerUmfrage von Statista aus April 2017 gaben lediglich 3,4 Prozent derBefragten an, ein Nokia Handy zu besitzen. Samsung und Apple kommenzusammen auf 63,5 Prozent, obwohl sie nicht als besonders robustgelten.Das zeigen auch die Ergebnisse der Auswertung: Während Samsung miteiner Gesamtnote von 1,8 noch relativ gut abschneidet, bewegen sichSony und Apple auf den hinteren Rängen. Allerdings werden dieanfälligen Edge-Modelle in der riesigen Produktpalette von Samsungaufgefangen. Sony schneidet mit einer 2,0 ab - Apple kann mit einerNote von 2,5 kaum mithalten und bildet das Schlusslicht imHersteller-Vergleich. Hier schlagen nicht nur die hohe Anzahl anReparaturen zu Buche, sondern auch die Reparaturpreise. DieStrahlkraft der Marke sorgt aber für lange Lebenszyklen der iPhones -manchmal über den ersten Besitzer hinaus: Allein 44 Prozent derReparaturen über clickrepair sind Apple-Geräte. "Ein iPhone scheintlänger in Benutzung zu sein als andere Smartphones. Denn selbst dieiPhones der vierten Generation aus 2010 werden noch repariert.",stellt clickrepair-Geschäftsführer Marco Brandt fest.Grundlage für den clickrepair Reparatur-Check sind realeSchadenfälle und eine umfangreiche Nutzerbefragung, aus denen sichdie Gesamtnote und Teilnoten wie Schadenanfälligkeit undReparaturkosten zusammensetzen.Ausgewählte Smartphone-Hersteller im clickrepair Reparatur-CheckHersteller Gesamtnote Teilnote Schadenhäufigkeit Teilnote SchadenhöheNokia 1,5 1,8 1,1HTC 1,6 2,0 1,3LG 1,6 2,0 1,3Huawei 1,8 2,1 1,5Samsung 1,8 2,1 1,6Sony 2,0 2,2 1,9Apple 2,5 2,3 2,8Quelle: clickrepair Reparatur-Check August 2017Die aktuelle August-Gesamtauswertung des clickrepairReparatur-Checks mit 158 Geräten ist unter www.clickrepair.de/checkzu finden.Über den clickrepair Reparatur-Check:Der monatlich erscheinende clickrepair Reparatur-Check bewertetherstellerunabhängig auf Grundlage umfangreicher Reparaturdaten dervergangenen zwölf Monate von über einer Million Geräten dieReparaturanfälligkeit aktueller Handy- und Smartphone-Modelle. In dieNote gehen je zur Hälfte die Häufigkeit von Schäden und die Höhe derReparaturkosten ein. Das Testverfahren wurde von Statista entwickeltund geprüft. Weitere Informationen und die monatlichen Ergebnisse desclickrepair Reparatur-Checks unter www.clickrepair.de/check.Über clickrepair.de:www.clickrepair.de ist der Online-Reparatur-Marktplatz für Handysund Smartphones. Mit mehr als 450 Handywerkstätten bundesweit istclickrepair führender Reparatur-Marktplatz im Bereich von Handys undSmartphones. Der Marktplatz bietet Nutzern die größteVergleichbarkeit und Transparenz bei der Auftragsabwicklung. VonDisplayschäden über Akkudefekte bis hin zu Anschlussproblemen findenHandy-Besitzer das optimale Reparaturangebot, entweder vor Ort oderals Versandreparatur. Den Auftrag können Smartphone-Besitzer auf derSuche nach einer Reparaturmöglichkeit bequem über dasclickrepair-Portal erteilen und erhalten so zusätzliche Sicherheit.Smartphone-Nutzer, die ihr kaputtes Gerät über clickrepair.dereparieren lassen, können es im gleichen Zug vor zukünftigen Defektenmit dem Premium Reparaturschutz absichern. clickrepair wird von derValuecare24 GmbH betrieben.Pressekontakt:Gina Grusat | Referentin für Public Relations & MarketingTel: 0511 71280-648 | E-Mail: presse@clickrepair.deValuecare24 GmbH | Breite Straße 7 | 30159 HannoverInfografiken zur Pressemeldung stehenzum Download unter www.clickrepair.de/presse bereit.Original-Content von: clickrepair, übermittelt durch news aktuell