clickrepair Reparatur-Check: Nokia-Handys am robustesten

Hannover (ots) -Mit dem Nokia 6, einem Smartphone der Mittelklasse, und derNeuauflage des Urgesteins Nokia 3310 meldet sich der finnischeHersteller wieder zurück. Schon die älteren Nokia-Modelle können mitguten bis sehr guten Noten im clickrepair Reparatur-Check punkten.Die neuen Handys könnten daran anknüpfen. Für den Check werden dieDaten der vergangenen zwölf Monate von mehr als einer MillionSmartphones ausgewertet.Anfang des Jahrtausends dachte man bei einem Handy als erstes anNokia. Der damalige Platzhirsch wurde jedoch nach dem Erscheinen deriPhones von Apple und dem Siegeszug der Smartphones an den Randgedrängt. Auf dem Mobile World Congress in Barcelona präsentierte HMDGlobal, das die Marke Nokia übernommen hat, das neueAndroid-Smartphone Nokia 6. Es kommt vorerst nur in China auf denMarkt, soll aber noch in diesem Jahr in Europa erhältlich sein.Im clickrepair Reparatur-Check fällt bereits jetzt die hoheRobustheit der bisher erschienenen Nokia-Modelle auf. In SachenReparaturanfälligkeit haben die Nutzer von Telefonen des finnischenHerstellers keinen Grund zum Klagen. Die Zahlen aus dem Januar 2017ergeben eine glatte 1,0 bei der Schadenshöhe für das Lumia 520, demmit Abstand meistverkauften Windows Phone. Da auch dieSchadenshäufigkeit mit 2,0 gut bewertet wird, kommt das Smartphone,das im März schon seit vier Jahren auf dem Markt ist, auf eineGesamtnote von 1,5 im clickrepair Reparatur-Check. Darüber hinausverzeichnen das Nokia Lumia 630 und das 730 ebenfalls guteGesamtnoten mit 1,5 und 1,7. Beide Geräte punkten mit niedrigenReparaturkosten.Auch die Neuauflage des guten alten Tastenhandys Nokia 3310 lässtauf viel hoffen. Es stützt sich auf die Einfachheit in der Handhabungund den niedrigen Preis. Der Verzicht auf einen Touchscreen macht dasDisplay wesentlich günstiger und vor allem auch widerstandsfähiger."Es wird noch eine Weile dauern, bis die neuen Nokia-Modelle imclickrepair Reparatur-Check auftauchen - doch wenn Nokia weiter sostabil baut wie früher, sind auch für die neuesten Geräte gute bissehr gute Noten zu erwarten", sagt clickrepair-Geschäftsführer MarcoBrandt.Nokia-Modelle (Auswahl) im clickrepair Reparatur-CheckModell Gesamtnote Teilnote Teilnote MarktstartSchadens- SchadenshöhehäufigkeitNokia Lumia 630 1,5 1,8 1,2 Q2/2014Nokia Lumia 520 1,5 2,0 1,0 Q1/2013Nokia Lumia 730 1,7 2,0 1,4 Q3/2014Nokia Lumia 830 2,0 2,0 1,9 Q3/2014Nokia Lumia 930 2,0 2,0 2,0 Q2/2014Quelle: clickrepair Reparatur-Check/Statista Feb 2017Die aktuelle Februar-Gesamtauswertung des clickrepairReparatur-Checks mit allen 179 Geräten und weiteren Nokia-Modellenist unter www.clickrepair.de/check zu finden.Über den clickrepair Reparatur-Check:Der monatlich erscheinende clickrepair Reparatur-Check bewertetherstellerunabhängig auf Grundlage umfangreicher Reparaturdaten dervergangenen zwölf Monate von über einer Million Geräten dieReparaturanfälligkeit aktueller Handy- und Smartphone-Modelle. In dieNote gehen je zur Hälfte die Häufigkeit von Schäden und die Höhe derReparaturkosten ein. Das Testverfahren wurde von Statista entwickeltund geprüft.Zusätzlich führte clickrepair vom 18. bis 28. Juli 2016 inKooperation mit Statista eine repräsentative Online-Befragung unter5.050 volljährigen Personen aus Deutschland durch, die in den letztenzwei Jahren mindestens ein Handy erworben haben. Sie wurden unteranderem zu Defekten an ihren aktuellen und früheren Mobiltelefonenbefragt. Weitere Informationen und die monatlichen Ergebnisse desclickrepair Reparatur-Checks unter www.clickrepair.de/check.Über clickrepair.de:www.clickrepair.de ist der Online-Reparatur-Marktplatz für Handysund Smartphones. Mit mehr als 350 Handywerkstätten bundesweit istclickrepair führender Reparatur-Marktplatz im Bereich von Handys undSmartphones. Der Marktplatz bietet Nutzern die größteVergleichbarkeit und Transparenz bei der Auftragsabwicklung. VonDisplayschäden über Akkudefekte bis hin zu Anschlussproblemen findenHandy-Besitzer das optimale Reparaturangebot, entweder vor Ort oderals Versandreparatur. Den Auftrag können Smartphone-Besitzer auf derSuche nach einer Reparaturmöglichkeit bequem über dasclickrepair-Portal erteilen und erhalten so zusätzliche Sicherheit.clickrepair wird von der Valuecare24 GmbH betrieben.Pressekontakt:Gina Grusat | Referentin für Public Relations & MarketingTel: 0511 71280-648 | E-Mail: presse@clickrepair.deValuecare24 GmbH | Breite Straße 7 | 30159 HannoverOriginal-Content von: clickrepair, übermittelt durch news aktuell