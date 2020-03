clean-IT: für eine nachhaltige digitale Transformation - der HPI-Podcast Neuland mit Prof. Christoph Meinel (FOTO)

Potsdam (ots) - Mit 17 Zielen rufen die Vereinten Nationen dazu auf, sich füreine nachhaltigere Transformation und bessere Welt einzusetzen. DasHasso-Plattner-Institut (HPI) unterstützt als führendes Digital Lab Deutschlandsdie Sustainable Development Goals (SDGs) der UN und setzt sich mit einerClean-IT-Initiative für eine nachhaltige Begleitung der digitalen Transformationein. Doch wie kann IT nachhaltiger werden? Warum sind die SDGs in Deutschlandbisher kaum bekannt? Und warum haben besonders universitäre Einrichtungen eineVerantwortung, sich Fragen zur Nachhaltigkeit zu stellen?Diese und andere Fragen beantwortet Professor Christoph Meinel, Direktor desHPI, in der neuen Podcast-Folge Neuland (https://podcast.hpi.de) zum Themaclean-IT. Im Gespräch mit Moderator Leon Stebe spricht er über den digitalenBeitrag zur Klimaneutralität bei gleichzeitig zunehmendem Bedarf an technischenGeräten, über Optimierungspotentiale in Programmen und was man sich eigentlichunter der clean-IT-Initiative des HPI vorstellen kann."Wir brauchen Intelligenz, um den Gesamtenergiebedarf auch mit vielen kleinen,regenerativen Quellen stabil decken zu können - das funktioniert nicht ohnedigitale Lösungen", erklärt Professor Christoph Meinel. In Deutschland käme manin diesen Themen nur langsam voran: "Die Governance-Strukturen passen überhauptnicht zur Digitalisierung." Hier müsse es schnell gehen und die Lösungen aufeiner möglichst breiten Basis einsetzbar werden. "Die Digitalisierung bietetzwar Lösungsmöglichkeiten für das Energieproblem, gleichzeitig sind dieseLösungen aber auch Verbraucher von Energie. Die Idee der clean-IT-Kampagne ist,hier auf verschiedenen Ebenen in der Forschung, Lehre und auf dem Campus,Beiträge zu leisten."Fundiertes Wissen über die digitale Welt, anschaulich und verständlich erklärt -das bietet der Wissenspodcast "Neuland" mit Experten desHasso-Plattner-Instituts (HPI) unter: https://podcast.hpi.de, bei iTunes undSpotify. Einmal im Monat sprechen sie bei Neuland über aktuelle undgesellschaftlich relevante Digitalthemen, ihre Forschungsarbeit und über Chancenund Herausforderungen digitaler Trends und Entwicklungen. Die nächste Folge wirdam 1. April ausgestrahlt. Im Gespräch dann: Prof. Dr. Falk Uebernickel überAgiles Arbeiten mit Design Thinking.Kurzprofil Hasso-Plattner-InstitutDas Hasso-Plattner-Institut (HPI) in Potsdam ist Deutschlands universitäresExzellenz-Zentrum für Digital Engineering (https://hpi.de). Mit demBachelorstudiengang "IT-Systems Engineering" bietet die gemeinsameDigital-Engineering-Fakultät des HPI und der Universität Potsdam eindeutschlandweit einmaliges und besonders praxisnahes ingenieurwissenschaftlichesInformatikstudium an, das von derzeit rund 650 Studierenden genutzt wird. In denvier Masterstudiengängen "IT-Systems Engineering", "Digital Health", "DataEngineering" und "Cybersecurity" können darauf aufbauend eigeneForschungsschwerpunkte gesetzt werden. Bei den CHE-Hochschulrankings belegt dasHPI stets Spitzenplätze. Die HPI School of Design Thinking, Europas ersteInnovationsschule für Studenten nach dem Vorbild der Stanforder d.school, bietetjährlich 240 Plätze für ein Zusatzstudium an. Derzeit sind am HPI 20 Professorenund über 50 weitere Gastprofessoren, Lehrbeauftragte und Dozenten tätig. Esbetreibt exzellente universitäre Forschung - in seinen IT-Fachgebieten, aberauch in der HPI Research School für Doktoranden mit ihren Forschungsaußenstellenin Kapstadt, Haifa und Nanjing. Schwerpunkt der HPI-Lehre und -Forschung sinddie Grundlagen und Anwendungen großer, hoch komplexer und vernetzter IT-Systeme.Hinzu kommt das Entwickeln und Erforschen nutzerorientierter Innovationen füralle Lebensbereiche.Pressekontakt:presse@hpi.deChristiane Rosenbach, Tel. 0331 5509-119, christiane.rosenbach@hpi.deund Friederike Treuer, Tel. 0331 5509-177, friederike.treuer@hpi.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/22537/4537161OTS: HPI Hasso-Plattner-InstitutOriginal-Content von: HPI Hasso-Plattner-Institut, übermittelt durch news aktuell