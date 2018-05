Bei chronischen Darmerkrankungen ist Therapietreue entscheidend

Meran (ots) - Patienten mit chronisch-entzündlichenDarmerkrankungen profitieren von einer guten Therapietreue (Adhärenz)besonders. Werden Arzneimittel wie vorgesehen eingenommen, haben diePatienten weniger Rückfälle und müssen seltener ins Krankenhaus oderin die Notaufnahme. "Die Beratung in der Apotheke trägt dazu bei,dass Patienten ihre Arzneimittel korrekt anwenden und auch mitNebenwirkungen richtig umgehen. Deshalb ist es wichtig, dassApotheker gleichermaßen über den Nutzen und die Risiken informieren",sagte Prof. Dr. Thomas Weinke beim pharmacon, einem internationalenFortbildungskongress der Bundesapothekerkammer. Der Gastroenterologeist Direktor am Klinikum Ernst von Bergmann in Potsdam. Diehäufigsten chronisch-entzündlichen Darmerkrankungen sind Colitisulcerosa und Morbus Crohn. Beide führen zu Bauchschmerzen undblutigen Durchfällen.Bei akuten Beschwerden werden oft Kortison-Präparate eingesetzt.Sie helfen schnell und zuverlässig, sind aber nicht für dieDauertherapie geeignet. Denn hohe Dosierungen können beilangfristiger Einnahme zu Nebenwirkungen führen, etwa starkerGewichtszunahme, einem "Vollmondgesicht" und Muskelschwund. Siesollten zudem nicht abrupt abgesetzt werden, sondern die Dosis mussschrittweise über einige Wochen reduziert werden. Andere Medikamentegreifen in die Bildung von Entzündungsbotenstoffen ein. Sie sind gutwirksam gegen chronische Darmentzündungen, beeinflussen aber dieImmunabwehr. Treten während der Therapie plötzlich Infekte wie eineErkältung auf, sollten die Patienten unbedingt einen Arzt aufsuchen.Auch Auslandsreisen können wegen des Infektionsrisikos kritisch sein."Auf solche alltäglichen Risiken, die auf den ersten Blick gar nichtsmit einer Darmerkrankung zu tun haben, kann der Apotheker impersönlichen Gespräch leicht eingehen und den Patienten entsprechendinformieren", sagte Weinke.Neben einer Einnahme von Medikamenten ist auch die lokaleAnwendung von Schäumen und anderen Arzneiformen im Dickdarm möglich.Weinke: "Arzneimittel lokal im Darm anzuwenden hat wenigerNebenwirkungen, ist aber oft noch ein Tabu. Dennoch sollten sichPatienten das demonstrieren lassen. Die Möglichkeit einer diskretenBeratung gibt es in jeder Apotheke."Weitere Informationen unter www.abda.dePressekontakt:Dr. Reiner Kern, Pressesprecher, Tel. 030 40004-132, presse@abda.deDr. Ursula Sellerberg, Stellv. Pressesprecherin, Tel. 030 40004-134,u.sellerberg@abda.deOriginal-Content von: ABDA Bundesvgg. Dt. Apothekerverbände, übermittelt durch news aktuell