Bei chronischem Tinnitus kann ein Hörgerät helfen (FOTO)

Baierbrunn (ots) -Zwar werden Tinnitus und Hörsturz oft in einem Atemzug genannt -sie lassen sich aber gut unterscheiden. "Solange es in Ihrem Ort nurrauscht, Sie aber keinen Hörverlust und Schwindel bemerken, haben Siekeinen Hörsturz, sondern einen Tinnitus", erklärt Dr. Sina Bernsdorf,Internistin und Hausärztin in Jena, im Patientenmagazin "HausArzt".Ein Tinnitus sei ein Phantomgeräusch, das eigentlich gar nicht dasei. "Trotzdem rauscht oder piept es - manchmal nur für kurze Zeit,manchmal über Tage, Wochen und Monate." Das könne für Patienten sehrbelastend sein. Bei etwa der Hälfte der Patienten höre der Tinnitusspontan wieder auf. "Wird er chronisch, kann der HNO-Arzt einHörgerät verschreiben, das die Umgebungsgeräusche verstärkt und sodas Phantomgeräusch übertönt." Auch Verhaltens- oder Musiktherapeutenkönnten helfen, mit dem Tinnitus zu leben, sagt Bernsdorf.Ein frisch auftretender Tinnitus kann der Expertin zufolge derVorbote eines Hörsturzes sein. "Bei diesem hört man meist auf einemOhr die tiefen oder die hohen Töne nicht, manchmal hören Patientenauch gar nichts mehr." Wie beim Tinnitus sei die Ursache nichtbekannt. Doch Stress scheine das Auftreten zu begünstigen. "Handeltes sich wirklich um einen Hörsturz, verordne ich für mehrere TageRuhe."