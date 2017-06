Die chinesische Wirtschaft sendet alarmierende Zeichen – Die Aussichten verdunkeln sich

Lieber Investor,

während die chinesischen Spekulanten Eisenerz, Kupfer und Nickel verkaufen, liegt die Nachfrage nach dem Krisenmetall Gold weiterhin auf einem recht hohen Niveau. Sie könnte Ausdruck der Sorge vieler Chinesen sein, dass auch im Reich der Mitte die Bäume wirtschaftlich nicht in den Himmel wachsen und einem Aufschwung, der nur auf Krediten aufgebaut ist, dauerhaft nicht zu trauen ist.

Inzwischen ist auch Zinskurve kurz davor, einen inversen Verlauf anzunehmen. Von einer inversen Zinsstruktur spricht man immer dann, wenn 10-jährigen Anleihen einen niedrigeren Zinssatz aufweisen als Anleihen mit einer Laufzeit von fünf oder zwei Jahren. Bislang hat die Zinskurve in China immer kurz oberhalb der Nulllinie gedreht. Eine inverse Zinsstruktur ist für das Reich der Mitte somit etwas gänzlich Neues.

Es ist nie ein gutes Omen für die Wirtschaft, wenn die kurzfristigen Zinsen höher sind als die langfristigen

In den USA wird eine inverse Zinskurve von den Anlegern gefürchtet, denn hier weiß man aufgrund der zahlreichen historischen Daten, dass auf die inverse Zinsstruktur mit einem Abstand von wenigen Monaten eine Rezession zu folgen pflegt. Gilt diese Beobachtung auch für China, könnte das Land schon bald vor einer wirtschaftlichen Vollbremsung stehen.

Es ist nie ein gutes Omen für die Wirtschaft, wenn die kurzfristigen Zinsen höher sind als die langfristigen. Das wird in China nicht anders sein als im Rest der Welt. Die Anzeichen für eine Konjunkturabkühlung sind unzweifelhaft vorhanden, aber noch hoffen die Anleger darauf, dass die chinesische Regierung der Wirtschaft beispringt und das Abgleiten in eine Rezession verhindern wird.

Letzteres geht nur mit neuen Krediten und würde eine weitere Destabilisierung des Banken- und Schattenbankensektors nach sich ziehen. Dieser Effekt kann von der Regierung in Peking aber auch nicht gewünscht werden, sodass die Entscheidung, vor der man in Beijing steht, ein wenig wie die Wahl zwischen Pest und Cholera anmutet.

Wie die Entscheidung der Regierung ausfallen wird und welche konkreten Maßnahmen die chinesische Zentralbank ergreifen oder sich verkneifen wird, bleibt abzuwarten. In jedem Fall könnte die Lage schnell ungemütlich werden und die Sicherheit, in der sich die Anleger noch Mitte Mai wähnten, als die Volatilität auf ausgesprochen niedrige Niveaus abgesunken war, könnte sich sehr schnell als eine trügerische erweisen.

Ein Beitrag von Dr. Bernd Heim.