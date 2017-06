Die chinesische Wirtschaft sendet alarmierende Zeichen

Lieber Investor,

die Zeiten, als es hier in Europa egal war, wenn in China ein Sack Reis umfiel, sind längst vorbei. Deutschland exportiert einen viel zu großen Teil seiner Güter ins Reich der Mitte, als dass dortige Entwicklungen der hiesigen Konjunktur langfristig nichts anhaben könnten.

Anleger, die nur den DAX oder den Dow Jones handeln, tun deshalb gut daran, immer wieder mit einem Blick nach Fernost zu schielen und die dortigen Entwicklungen nicht aus den Augen zu verlieren. Dort gab es in den vergangenen Monaten eine ganze Reihe von alarmierenden Entwicklungen.

Chinas immer noch beeindruckendes Wirtschaftswachstum wurde und wird auch heute noch zum größten Teil durch Investitionen in die Infrastruktur getragen. Diese stoßen nun aber an eine natürliche Grenze, denn inzwischen sind nicht nur die großen Metropolen, sondern auch die kleineren Millionenstädte mit modernen U-Bahn-Linien, Flughäfen und einer Anbindung an das Schnellzugsystem der chinesischen Bahn ausgestattet.

Auch der Wohnungsmarkt stößt an eine natürliche Grenze. Zwar würden nach wie vor viele Chinesen liebend gerne in neue, modernere Wohnungen umziehen, doch leisten können sie sich einen solchen Luxus nicht. Aus diesem Grund unterbleibt der Umzug und die über den tatsächlichen Bedarf hinaus gebauten Wohnungen stehen leer.

Schuldenfinanziertes Wachstum

Wie im Westen war auch das beeindruckende chinesische Wachstum der letzten zwei Dekaden im Wesentlichen schuldenfinanziert. Nun scheint auch in China diese Karte zunächst einmal ausgespielt zu sein. Chinas Banken sitzen auf Problemkrediten, deren Zahl für den weiteren Bestand der Institute schnell zu groß werden könnte.

Vor diesem Hintergrund wundert es nicht, dass die chinesische Regierung momentan dazu übergeht, die Zügel zu straffen und die Neuvergabe von Krediten wieder einzuschränken. Insbesondere die Schattenbanken machen der chinesischen Regierung große Sorgen. Die Auswirkungen dieser neu aufflammenden Unruhe sind bereits am Markt zu spüren.

Das Zinsniveau steigt und die Peoples Bank of China nimmt geldpolitisch den Fuß vom Gas. Im Rohstoffsektor musste von den überraschten Spekulanten im April und Mai bereits eine ganze Reihe kreditfinanzierter Engagements überstürzt aufgelöst werden, was zu crashartigen Kursverlusten bei wichtigen Basismetallen führte.

Ein Beitrag von Dr. Bernd Heim.