Die chinesische Stadt Shunde baut zehn hochmoderne thematisch geschlossene Industrieparks von hohem Standard

Shunde, China (ots/PRNewswire) - Mit einem Unterstützungsfonds in Höhe von 4 Milliarden Yuan sollen in den kommenden drei Jahren Industrieparks errichtet werden, die das Motto "eine Stadt mit einem thematisch geschlossenen Industriebereich" verfolgen.Am 11. Juni veröffentlichte Shunde, ein Stadtbezirk der Stadt Foshan in der chinesischen Provinz Guangdong, einen Bauplan für zehn hochmoderne, thematisch geschlossene Industrieparks, die einer neuen Entwicklungsphilosophie unterliegen, und interpretierte damit in Zusammenhang stehende unterstützende Richtlinien neu. Laut des Informationsbüros der Volksregierung des Stadtbezirks Shunde wird die Gesamtfläche dieser zehn Industrieparks sich auf über 32.000 mu (2.133,33 Hekar) erstrecken und jeweils eine Fläche von mehr als 1000 mu (66,67 Hektar) umfassen. All dies unterliegt einer eindeutigen Leitindustrie getreu des Mottos ""eine Stadt mit einem thematisch geschlossenen Industriebereich". Diese Parks sollen zu einem neuen Carrier für qualitativ hochwertige Entwicklungsprozesse in der Guangdong-Hong-Macao Greater Bay Area werden.Seit 2018 gilt die Aktualisierung der dorfähnlichen Industrieparks als oberste Priorität des Parteigremiums und der Regierung von Shunde. Nach zwei Jahren harter Arbeit konnten eine Gesamtfläche von 2.626,2 Hektar Land zusammengelegt und 282,2 Hektar urbar gemacht und aufgeforstet werden. Zusätzlich wurden Fabriken errichtet, die sich über 11,45 Millionen Quadratmeter erstrecken. 7944 rückständige und unzuverlässige Unternehmen wurden geschlossen.Shunde hat bezüglich der Errichtung des provinziellen Pilotgebiets Guangdong die Führung übernommen und sorgt mit systematischen institutionellen Reformen und Innovationen für qualitativ hochwertige, sich in vollem Gange befindliche Entwicklungsprozesse und konnte damit nach und nach Erfolge erzielen. Es werden keinerlei Anstrengungen gescheut, das Pilotgebiet in der Provinz auf Basis einer innovativen Entwicklungsphilosophie eines neuen Zeitalters zu errichten. Zur Zeit veröffentlicht Shunde weltweit die industriellen Baupläne für die zehn riesigen thematischen Industrieparks und strebt danach, die Konstruktion der Parks in Einklang mit der neuen Entwicklungsphilosophie voranzutreiben. Diese umfasst die Bestimmung von Planungs- und Konstruktionsstandards, das Festlegen einer Industriethematik, die Definition von Richtlinien für Unternehmenszugang sowie förderlicher Unterstützungsstrategien.Mit einer Gesamtfläche von über 2.133,33 Hektar, die sich über einen großflächigen und sich kontinuierlich entwickelnden Bereich erstreckt, stellen diese zehn Industrieparks eine Rarität in der Greater Bay Area dar. Die thematische Richtung der Leitindustrie in den einzelnen Parks ist klar definiert und unterliegt dem Motto "eine Stadt mit einem thematisch geschlossenen Industriebereich". Der Produktionswert der Leitindustrie wird in seiner Gesamtheit nach und nach über 60 % hinausgehen.Die zehn größten Industrieparks umfassen Shunde (Daliang) Electronic Information Industrial Park, (Ronggui) Artificial Intelligence (AI) & Chip Industrial Park, (Lunjiao) Intelligent Equipment Smart Home Industrial Park, (Leliu) Smart Home Industrial Park, (Chencun) Intelligent Equipment Industrial Park, (Beijiao) Robot Town Industrial Park (Phase I), (Lecong) Biomedical Industrial Park, (Longjiang) Digital Equipment Park, (Xingtan) New Material & Smart Home Industrial Park, (Jun'an) Electronic Communication Equipment Industrial Park.Um diese modernen Industrieparks entsprechend hoher Normen planen und errichten und die Konstruktion leiten und regulieren zu können, übernahm Shunde bei der Formulierung dieser Standards eine führende Rolle. Shunde führte ein Bündel an unterstützenden Richtlinien ein und kombinierte ihre spezifischen Merkmale, die sich durch national wettbewerbsfähige Intensität und Umfang auszeichnen und den Gesamtprozess der Projektabwicklung abdecken. Den bedeutendsten Investitionsprojekten, die in den modernen Industrieparks durchgeführt werden, werden maximal Zuschüsse in Höhe von 30 % für Anlageinvestitionen zugeteilt; den neu entstehenden strategischen Industrieprojekten, die sich in den Parks ansiedeln, können Zuschüsse von maximal 30 % für Investitionen im F&E-Bereich über einen Zeitraum von drei aufeinanderfolgenden Jahren zugesprochen werden.Diese Richtlinien lassen vermuten, dass während der kommenden drei Jahre sowohl auf Bezirks- als auch Gemeindeebene über 4 Milliarden Yuan in Unterstützungsfonds investiert werden.Links zu den Bildanhängen:Link: http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=365128Bildunterschrift: Designskizze des sich in Planung befindlichen Shunde (Daliang) Electronic Information Industrial Parks (oben). 