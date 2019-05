Die chinesische Stadt Huai'an tischt bei der International Food Expo global auf

Huai'an, China (ots/PRNewswire) - Am Donnerstag begann in Huai'anin der Jiangsu-Provinz im Osten Chinas die China (Huai'an)International Food Expo ("Food Expo"), zu deren Hauptaktivitäten einHigh-End-Gipfel, Produktions-Vertriebs-Abgleich, Promoaktivitäten vonMarken und Verkostungsveranstaltungen zählen. Die Messe in der"Kanalstadt" läuft über vier Tage.Auch als "Gourmet City" bekannt, hat Huai'an 456 Firmen aus demIn- und Ausland zur Messe eingeladen, um Zehntausende von Variantenglobal bezogener Delikatessen anzubieten, wodurch Messebesucher inden Genuss der "Küche von Jiangsu", von "typisch chinesischenSpezialitäten" und "internationalen Angeboten" kommen.Motto der Expo ist "Live a Fashionable Life With High QualityFood" (Modern Leben mit hochwertigen Nahrungsmitteln), aber die Messelockte auch fast 10.000 Einkäufer aus dem In- und Ausland an, dienach Schnäppchen suchten.Schon vor Beginn der Eröffnungsfeier konnte die Huai'an Expobereits 32 Absichtserklärungen einer Zusammenarbeit verzeichnen,deren Gesamtinvestition sich auf 15.634 Milliarden Yuan belaufen.Während der Eröffnungsfeier der Expo erwähnte Yao Xiaodong,städtischer Parteikomiteesekretär für Huai'an, dass Huai'an denNahrungsmittelsektor seit jeher zu seinen attraktiven Aspekten zählt,da die Stadt Qualitätsprodukte wie den Xuyi Hummer, Krebse aus demHongze-See und den weltberühmten Huai'an Reis für den "A Bite" (Aufeinen Biss) und den "Huai Taste" (Geschmack von Huai) als maßgebendeMarke hervorbringt.Huai'an, ein bedeutender Standort der Nahrungsmittelversorgung,dessen Lebensmittelindustrie mehr als 100 Milliarden Yuan produziert,ist aufgrund seiner eigenen Kanal-, Fluss- und Seenlandschaftfortlaufend bemüht, die "Kanalkultur" und die "Huaiyang Cuisine"(eine der vier klassischen chinesischen Küchen) zu fördern.Bemerkenswert ist auch, dass Huai'an als "Gourmet City" sich jetztum Mitgliedschaft bei den UNESCO Kreativstädten weltweit bewirbt, uman der Entwicklung hochwertiger, nachhaltiger Nahrungsmittel in derglobalen Versorgung besser mitwirken zu können.Pressekontakt:Silvia+86-15117925061Original-Content von: China (Huai'an) International Food Expo, übermittelt durch news aktuell