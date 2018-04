Der chinesische Schienenverkehrsmarkt erzielt mit Informationalisierung und intelligenten Entwicklungstrends, auf die es sich zu warten lohnt, einen erheblichen Entwicklungsfortschritt - Ausblick auf die die Rail+Metro China 2018

Shanghai (ots/PRNewswire) - Die Shanghai International RailTransit Exhibition (Rail+Metro China 2018), die von der ShanghaiShentong Metro Group und Shanghai Intex Exhibition Co., Ltd.organisiert wird, findet vom 7.-9. November 2018 im Shanghai NewInternational Expo Center statt.I. Der Schienenverkehrsmarkt in China konnte über Jahre hinweg einstarkes Wachstum mit einem Marktumfang von Billionenhöhe verbuchenEnde Dezember 2017 verfügten 33 chinesische Städte überSchienenverkehr mit einer Kilometerleistung von über 7200 Kilometern.Man geht davon aus, dass die Kilometerleistung des städtischenSchienenverkehrs in China bis 2020 12.400 Kilometer betragen wird.Bezüglich der landesweiten Schieneninfrastruktur belief sich dieFahrleistung auf über 193.000 Kilometer. AufHochgeschwindigkeitsstrecken wurden 40.000 Kilometer zurückgelegt,mehr als in allen anderen Ländern weltweit. DerSchienenverkehrsmarkt Chinas wird auch in absehbarer Zeit dieAufmerksamkeit industrieller Teilnehmer auf sich ziehen.II. Vier bedeutende Trends stechen während desEntwicklungsprozesses zum weltweiten Marktführer hervorDer städtische Schienenverkehr in China hat im Laufe der letztenJahre eine großangelegte, vernetzte Struktur angenommen, konntediversifizierte Systeme aufweisen und mit einer ausgefeiltenAusstattung sowie unabhängiger Technologie aufwarten. DiversifizierteBahnanlagen und Schienennetze mittleren Umfangs haben sich raschentwickelt. Ein umfassenderer Markt konnte mehr Interessensvertreterwie unter anderem die BYD Group, Alibaba (Alipay), Baidu und Tencentdazu bewegen, sich an den Geschäften zu beteiligen. BargeldloseZahlungsoptionen und die Möglichkeit, per Gesichtsscan zu bezahlen,wurden in vielen Städten eingeführt, was das Zahlungsmuster derKunden weitgehend veränderte.III. Die Rail+Metro China lässt Sie die Marktrichtung erkennen undbietet Informationen zu allem, was Sie schon immer zum Thema wissenwolltenStetes Ziel der Rail+Metro China 2018 ist es, umgehend möglichstpraxisnahe Brancheninformationen zu vermitteln und eine integrierteHandelsplattform zu schaffen. Mehr als 200 Aussteller werden auf derVeranstaltung vertreten sein und 20.000 Besucher werden erwartet.CRRC Corporation, die Bombardier Transportation Group, Alstom und dieBYD Group werden die neuesten Produkte und Technologien vorstellen.Im Rahmen der Veranstaltung wird auch die Shanghai InternationalRailway and Rail Transit Conference stattfinden. Die diesjährigeKonferenz konzentriert sich auf Hochgeschwindigkeitsstrecken, Fern-und Nahverkehrslinien, Stadtverkehr sowie die "One Belt, OneRoad"-Inititative. Über 200 Branchführer und Fachleute werden an denKeynote-Vorträgen beteiligt sein.Die diesjährige Show soll auf ganzer Linie neue Rekorde erzielenund alle führenden Persönlichkeiten der Branche zusammenbringen.Pressekontakt:Frau Annie Shi+86-21-6295-2073shianan@shanghai-intex.comOriginal-Content von: Intex Shanghai Co., Ltd., übermittelt durch news aktuell