Das chinesische Reiseziel Sanya stellt seine Reize auf einer Roadshow in London zur Schau

Darbietungen von Miss World-Repräsentantinnen zogen großeAufmerksamkeit auf sichLondon (ots/PRNewswire) - Die Gemeinderegierung von Sanya, eineKüstenstadt in der chinesischen Provinz Hainan, veranstaltete imRahmen der Inbetriebnahme einer Non-Stop-Flugverbindung zwischenLondon und dem an der Küste gelegenen Reiseziel eine Roadshow. DieVeranstaltung fand vom 13. bis zum 14. Juli in Westfield StratfordCity statt, eines der beliebtesten Einkaufszentren der Stadt, dassich unmittelbar neben dem Olympischen Dorf in Stratford, EastLondon, befindet. Zusätzlich zur Inbetriebnahme der Direktflügeprofitierte der Ausschuss für Tourismusförderung von Sanya auch vonder kürzlichen Erlassung vorteilhafter Richtlinien wie unter anderemdie visafreie Einreise nach Hainan für Reisende aus 59 Ländern sowievon den einzigartigen Merkmalen der regionalen Kultur Hainans. Aufdiese Weise soll Hainan, das einzige tropische, an der Küste gelegeneReiseziel, weiter in die Öffentlichkeit gerückt werden.Die Delegation, die unter der Leitung von Mao Chaofeng,Vizegouverneur der Provinz Hainan, stand, nahm an der feierlichenZeremonie teil, die am 14. Juli zur Mittagszeit eröffnet wurde.Organisatoren und Gäste leiteten die Veranstaltung gemeinsam mit demLoslassen von Papierfliegern ein, was sowohl die Inbetriebnahme desNon-Stop-Fluges London-Sanya symbolisch darstellen sollte als auchihre Hoffnung auf einen intensiveren Austausch kultureller undtouristischer Ressourcen zwischen Sanya und London zum Ausdruckbrachte.Sanya organisierte im Rahmen der zweitägigen Roadshow eininteraktives Programmangebot. So hatten Teilnehmer beispielsweise dieMöglichkeit, für Hainan charakteristische Nachspeisen und Getränkezuzubereiten und die Gründzüge der chinesischen Sprache undKalligraphie zu erlernen. So sollte Gästen die traditionellechinesische Kultur nähergebracht sowie einige regionaleKöstlichkeiten Hainans schmackhaft gemacht werden. Gäste konnten ihreVorstellung von Sanya auf segelbootförmigen Zeichenbretternkünstlerisch darstellen, Fotos machen und ihre Namen auf riesigenReisepässen verewigen. Darüber hinaus wurden sie eingeladen nachSanya zu reisen. Die Bekleidung der Delegation wies für dastropische Reiseziel typische Merkmale auf und bestand zum Teil austraditionellen Kostümen wie sie charakteristischerweise von Sanyasethnischen Minderheiten getragen werden. Auf diese Weise wurdenwährend der Veranstaltung einige der touristischen Angebote beworbenund die Vorzüge der kürzlich genehmigten visafreien Einreise sowiedes neu eingeführten Non-Stop-Flugdienstes in den Vordergrundgerückt.Die feierliche Zeremonie machte den Höhepunkt der Roadshow aus.Miss World-Repräsentantinnen, der führende britischeReiseveranstalter Thomas Cook sowie die UK-Filiale der China NationalTravel Service Group verliehen Sanyas Promostand einen britischenTouch. Miss England pries mit Liedern die Schönheit des tropischenchinesischen Reiseziels, was vom Publikum am Ende eines jeden Liedesdurch Applaudieren und Jubeln gewürdigt wurde.Sanyas Bürgermeister, A Dong, sprach Reisenden aus Großbritannieneine Einladung aus und hieß sie willkommen, ihre nächste Reise in demvon zahlreichen chinesischen Urlaubern als tropisches Küstenparadiesbezeichnetem Reiseziel zu verbringen. Bei dem Direktflug London-Sanyahandelt es sich um Hainans erstes interkontinentalesNon-Stop-Fluganbebot, das der visafreisen Einreise für Touristen, diedie Provinz besuchen, zu verdanken ist. Dies ist Teil einer neuenPolitik, die zu einer vertieften Verständigung beitragen soll und denAustausch wirtschaftlicher, kultureller und touristischer Ressourcenzwischen Hainan und Großbritannien fördern soll. Sanya wird auchweiterhin sowohl materielle als auch immaterielle Aspekte seinerTourismusbranche optimieren und die Stadt somit zu einem beliebteninternationalen Reiseziel für Reisende aus Großbritannien undWesteuropa machen.Fiona Plumpton, Leiterin der Convention Bureau Services,beschreibt Sanya als eine besuchenswerte Stadt. Die kulturellenBesonderheiten, die Rohstoffquellen und die kulinarischenKöstlichkeiten, die auf der Veranstaltung vorgestellt wurden, hättenihr zu einem größeren Verständnis von China verholfen. Darüberhinaus sprach sie der Regierung Sanyas ihren Dank für dieWerbemaßnahmen aus. Ihrer Meinung nach werde die neue Non-Stop-Routebilaterale Handelsbeziehungen, kulturellen Austausch sowie dieKooperation zwischen touristischen Einrichtungen an beiden Endenfördern.Die zweitägige Roadshow zog mit Erfolg zahlreiche Gäste aus demGroßraum London sowie den verbleibenden Teilen Großbritanniens an.Die Teilnehmer nutzten die Möglichkeit, ein wenig über Sanyas Kulturzu erfahren und somit einen besseres Einblick in Chinas tropischesKüstenparadies zu gewinnen.