Der chinesische Markt hat seine ganz besonderen Schwierigkeiten

Die fortschreitende Globalisierung hat es zahlreichen Unternehmen aus Europa und den USA ermöglicht, in China aktiv zu werden, sei es als Produzent, sei es als Anbieter von Produkten und Dienstleistungen. Über die Jahre hinweg sind so viele gegenseitige Abhängigkeiten entstanden.

Diese Verknüpfungen werden in diesem Jahr zunehmend auch negativ erfahren, denn in der Volksrepublik herrschen andere Spielregeln als in den westlichen Heimatländern ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung