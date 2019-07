Das chinesische Lvliang erkundet Pfad für eine hochqualitative und Clusterentwicklung der Kokskohleindustrie

Lvliang, China (ots/PRNewswire) - Lvliang, ein wichtigerVerkokungsstandort in der chinesischen Provinz Shanxi, hat laut demSecond Belt and Road Seminar on Green Development of Coal CokingIndustry, das von der Volksregierung von Lvliang City organisiert undam Samstag in Xiaoyi City, in der Provinz Shanxi abgehalten wurde,weitere Fortschritte in der Kokskohleindustrie in Richtunghochqualitativer und Clusterentwicklung und somit eines neuen Pfadesfür seine Schlüsselindustrie gemacht.Ein Bericht, der auf dem Seminar vorgestellt wurde, zeigt, dassdie Kokskohleproduktion in Lvliang City ca. 25 Prozent der gesamtenProduktion der Provinz Shanxi ausmacht. Bis Ende 2018 war die Anzahlan Verkokungsbetrieben in der Stadt auf 19 Betriebe zurückgegangenund die gesamte Produktionskapazität belief sich auf insgesamt 47,45Millionen Tonnen. Die Verkokungsbetriebe in der Stadt haben alle diebesonderen Emissionsgrenzwerte für den Umweltschutz eingehalten.Lvliang hat drei Kohlechemiebasen mit einer Kapazität von 10Millionen Tonnen sowie eine mit 5 Millionen Tonnen gebaut, um dieClusterentwicklung und die strengen Umweltschutzkontrollen zugewährleisten. Der Xiaoyi Coal Chemical Industry Park, als einedieser Basen bietet bisher mehr als 90 Unternehmen einen Sitz, dieein gesamtes jährliches Produktionsvolumen von 20,273 Milliarden Yuanerzeugen.Wang Liwei, der Bürgermeister von Lvliang City, sagte, dassLvliang die Verkokungsindustrie weiter zu einer High-end-Produktionausbauen, 19 moderne Feinkohleprojekte der Chemiebranche mit einerGesamtinvestitionssumme von 47 Milliarden Yuan durchführen und danachstreben wird, einen modernen Kohle-Chemie-Branchencluster im Wert von50 Milliarden Yuan aufzubauen.Pressekontakt:Silvia+86-15117925061Original-Content von: The People's Government of Lvliang City, übermittelt durch news aktuell