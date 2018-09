Der chinesische Automobilhersteller Foton präsentiert auf der IAA Nutzfahrzeuge seinen neuesten High-End-Supertruck, den Auman EST A

Der Nutzfahrzeughersteller fördert die Zusammenarbeit zwischenchinesischen und deutschen Unternehmen, um Innovationen zu schaffenPeking (ots/PRNewswire) - Foton, der führende Anbieter imchinesischen Nutzfahrzeugbereich, stellte auf der 67. IAANutzfahrzeuge, die am 19. September 2018 in Hannover offizielleröffnet wurde, einen neuen High-End-Supertruck, den Auman EST A, vorund untermauerte damit seine herausragende Führungsrolle imHigh-End-Bereich für schwere Nutzfahrzeuge.Der auf der Messe vorgestellte EST A Supertruck präsentierteInsidern der Automobilbranche die Leistungsfähigkeit von Foton in denBereichen Forschung, Entwicklung und Fertigung. Seit seiner Gründungvor 6 Jahren hat Foton Daimler Automotive ein neues Modell für dieZusammenarbeit zwischen der chinesischen und der deutschen Industrieauf der Grundlage des Konzepts "Standards by Europe, IntelligentlyMade in China" durch Ressourcenintegration undKonfigurationsoptimierung entwickelt und damit seine langjährigeFührungsposition beim Absatzvolumen behauptet.Der Auman EST A von Foton hat die zuverlässigen, branchenführendenTechnologien von Daimler-Benz genutzt und diese beim Angebot desUnternehmens für Langstreckenlastwagen eingesetzt. Auch beiLogistikdienstleistungen für Wertsachen, die eine besondereBehandlung und besondere Sicherheitsmaßnahmen erfordern, in Märkten,die eine Just-in-time-Lieferung erforderlich machen, und im Bereichder Entwicklung von Nutzfahrzeugen und Lastkraftwagen, die mitamerikanischen Super Trucks und deutschen Trucks of the Future vollkonkurrenzfähig sind, konnte das Unternehmen von der Kooperation mitDaimler-Benz profitieren. Der Supertruck integriert die neuestenTechnologien aus verschiedenen Industriezweigen sowie von denMitgliedern der China Internet Super Truck Global InnovationAlliance, einer Kooperationsinitiative unter der Leitung von Foton,die mehrere Lkw-Hersteller zusammenbringt. Das Ergebnis ist einHigh-End-Schwerlaster, der auf allen Ebenen die weltweitentechnologischen Standards erfüllt, sowie die Entwicklung eines neuenProduktionsmodells auf der Grundlage der technologischen Innovationenchinesischer Schwerlasterhersteller.Dank den Änderungen in der chinesischen Industriestruktur und derTransformation des Entwicklungsmodells entwickeln sich dieLogistikbranchen, einschließlich Fernverkehr und E-Commerce,weiterhin sehr erfolgreich. Durch kontinuierliche Innovationen unddie konsequente Integration der weltweiten High-End-Technologien hatFoton das Modell "Standards by Europe, Intelligently Made in China"zum Eckpfeiler seiner Unternehmensphilosophie gemacht, um saubere,effiziente, sichere und intelligente High-End-Lastwagen für diechinesische Logistikbranche zu entwickeln. Die Bemühungen von Fotonhaben sich zu einer treibenden Kraft für den Wandel entwickelt. DerFahrzeughersteller hat die Modernisierung der Logistik- undTransportindustrie des Landes vorangetrieben, um den wachsendenAnforderungen der Käufer nach Fahrzeugen mit hoher Betriebseffizienzund niedrigen Betriebskosten gerecht zu werden, und dieTransformation der beiden Branchen beschleunigt.Pressekontakt:Wang Lihong+86-18210339975wanghongli4@foton.com.cnOriginal-Content von: Foton, übermittelt durch news aktuell