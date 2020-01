Die chinesische Automarke New Baojun hat als erste die 5G-Anwendungen im Auto eingesetzt und mithilfe von Mobiltelefon-Technolgie wird eine Reihe von Hi-Tech ermöglicht

SHENZHEN, China (ots) - Mit mobilem Internet, Big Data, 5G sowie weiterenTechnologien wird für die Automobilindustrie revolutionäre Veränderungeneingeleitet. In China ist SGMW der erste Autobauer, der kumuliert über 20 Mio.Autos umgesetzt hat. New Baojun, eine neue Marke davon, lancierte am 29.Dezember 2019 das weltweit erste Auto, das serienmäßig mit HUAWEI HiCar SmartConnection ausgestattet ist. Damit sind 5G-Öko-Anwendungen mit Hilfe vonMobiltelefon- und IOV-Technologie an dem neu lancierten Auto möglich.Das Serienauto von New Baojun ermöglicht eine Reihe von Hi-Tech Anwendungen wieSprachsteuerung des Autos, Steuerung von Haushaltgeräten im Auto,Ermüdungserkennung und Videoanrufe. Mit Einsatz von 5G-Öko-Anwendungen verbindetsich "Self-Entertainment" im Auto nahtlos mit dem Wohn-, Arbeitsraum undMobilität des Benutzers. Ein neues Ökosystem der Mobilität wird herausgebildet,das die zukünftige Mobilität des Alltagslebens noch einfacher macht.New Baojun wird die Definition traditioneller Autos grundlegend ändern, indemdie einfachen traditionellen Verkehrsmittel zur intelligenten Verkehrsterminalstransformiert werden. Damit werden neue Mobilitätserlebnisse geschafft.Pressekontakt:KontaktXiaoli Zhang+8618501088727zhangxiaoli@dsconsulting.comWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/140023/4483810OTS: NEW BAOJUNOriginal-Content von: NEW BAOJUN, übermittelt durch news aktuell