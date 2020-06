München (ots) - Ob er für die vierte Runde der Serie "Ash vs. Evil Dead" noch einmal in seiner Paraderolle antritt? Wer weiß... Jedenfalls können die Fans ihren "Mr. B-Movie" Bruce Campbell auf TELE 5 in seiner Lieblingsrolle sehen! Am 06. Juni um 15:25 Uhr startet TELE 5 mit dem Piloten der kultigen Western-Serie "Die Abenteuer des Brisco County Jr.". Darin nimmt es der "Tanz der Teufel"-Star als draufgängerischer Kopfgeldjäger mit dem Waffenarsenal seiner Gegner auf, durchschaut deren Finten und Intrigen - und lüftet dazu das Geheimnis von drei magischen Kugeln! TELE 5 zeigt den Wild-West-Fantasy-Adventure-Hit von 1993, der hierzulande zuletzt vor 13 Jahren im TV zu sehen war, immer samstags in Doppelfolge ab ca. 16:25 Uhr.Die US-amerikanische TV-Serie ist "... eine im amerikanischen Westen kurz vor der Jahrhundertwende angesiedelte unterhaltsame Abenteuergeschichte von trockenem Humor, nach dem Muster von "Young Indiana Jones". Zwischen Fantasy und Western, Komödie und Parodie werden genüsslich Genre-Grenzen gesprengt und Kinovorbilder kopiert", schreibt filmdienst.de.Hauptdarsteller Bruce Campbell erklärte die Rolle des Brisco County Jr. zu seiner Lieblingsrolle. Die Dreharbeiten bezeichnete er als das anstrengendste, körperlich herausforderndste Jahr seines Lebens, jedoch sei aber auch das beste gewesen. Die Titelmusik der Serie, komponiert von Randy Edelman, avancierte zum Klassiker. Verwendet wurde sie unter anderem von der US-amerikanischen National Broadcasting Company (NBC) bei Sportsendungen zu den World Series oder den Olympischen Spielen. Der Song "I'm Going to File My Claim", der die Figur Dixie Cousins (gespielt von Kelly Rutherford) begleitet, wurde von Marylin Monroe in "Fluß ohne Wiederkehr" (1954) gesungen.In weiteren Rollen sind Kelly Rutherford ("Gossip Girl", seit 2019 "Pretty Little Liars - The Perfectionists"), Christian Clemenson ("Boston Legal"), John Astin ("The Addams Family") sowie der 2008 verstorbene Julius Carry ("Helden der Nacht") zu sehen.Mehr zu "Die Abenteuer des Brisco County Jr." gibt es hier:https://www.tele5.de/die-abenteuer-des-brisco-county-jr/Pressekontakt:TELE 5Senior Manager KommunikationBarbara BublatTel.: +49 (89) 649568-171Barbara.Bublat@tele5.deFür Fotoanfragen:TELE 5 FotoredaktionJudith HämmelmannTel.: +49 (89) 649568 - 182judith.haemmelmann@tele5.deInformationen und Bildmaterial zum Programm von TELE 5 finden Sieauch in der TELE 5-Presselounge unter presselounge.tele5.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/43455/4614834OTS: TELE 5Original-Content von: TELE 5, übermittelt durch news aktuell