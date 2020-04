cerascreen® Coronavirus Antikörper Test - Coronavirus-Antikörper Test - Probenahme zu Hause und Auswertung im Fachlabor (FOTO)

Schwerin (ots) - Wissenschaftlern, Ärzten und Virologen sind sich einig: Das Testen auf Antikörper kann die Lösung sein, schnell wieder zu einer gewissen Normalität zurückkehren zu können. Der Antikörpertest liefert wichtige Antworten auf zwei entscheidende Fragen:- Wie weit ist das neue Coronavirus SARS-CoV-2 in Deutschland tatsächlich verbreitet? - Wie viele Menschen haben sich bereits infiziert und könnten jetzt zumindest für eine gewisse Zeit immun sein?Die Durchführung wissenschaftlich fundierter Coronavirus-Antikörper-Tests wird in erster Linie von medizinischem Fachpersonal durchgeführt oder für Forschungszwecke genutzt. Eine der sichersten Methoden zum Nachweis des SARS-CoV-2-Antikörpers ist die Blutuntersuchung durch einen Arzt und ein medizinisches Fachlabor. Der Diagnostik-Experte cerascreen® hat jetzt ein Antikörper-Testkit für Endanwender entwickelt. Die benötigte Blutprobe wird einfach und diskret zu Hause genommen. Anschließend wird die Probe an ein akkreditiertes medizinisches Labor versandt. Dort wird sie in der gleichen Präzision wie bei der Probenahme durch den Arzt auf ihre Corona-spezifischen IgG-Antikörper ausgewertet.Ganz wichtig: Der neue Antikörper-Test ist kein sogenannter "Schnelltests" der sofort ein Ergebnis anzeigt. Experten und Fachleute warnen sogar vor dieser Art Schnelltest, die in der Regel nicht für den Endverbraucher zugelassen.Der cerascreen® Coronavirus Antikörper Test nutzt die aussagekräftige Messung der langlebigen IgG-Antikörper. Von dieser Antikörper-Analyse lässt sich auf eine bereits abgeklungene, aber auch auf eine länger zurückliegende SARS-CoV-2 Infektion schließen. Im Gegensatz dazu scheinen IgM- und IgA-Antikörper lediglich für einen sehr kurzen Zeitraum nachweisbar zu sein.Die Vorteile des cerascreen® Coronavirus Antikörper Tests auf einen Blick:- Mehr Sicherheit zum Status der eigenen Antikörper durch Labordiagnostik des aussagekräftigen IgG-Antikörpers auf SARS-CoV-2 - Einfache Probenahme sicher und diskret zu Hause - Diagnose- und Ergebnissicherheit des Laborergebnisses wie beim Arzt durch die Zusammenarbeit mit akkreditierten medizinischen Laboren - Hinweis, ob Ihr Körper Antikörper auf SARS-CoV-2 entwickelt hat und gegebenenfalls eine Infektion mit dem Coronavirus vorlag - Ergebnisse in 12 bis 48 Stunden nach Probeneingang im Labor - Kein Infektionsrisiko durch den Arztbesuch - Laborkosten, Versand und Rückversand sind bereits inkludiertcerascreen® ist zertifizierter Hersteller von Medizinprodukten (ISO zertifiziert nach DIN EN ISO 9001 und DIN EN ISO 13485) Neben dem Antikörper Test bietet cerascreen auch einen Test für das Coronavirus SARS-CoV-2 an. Dieser Test ist ein Probenahme- und Einsende-Kit für einen Rachenabstrich. Mit Hilfe des Abstrichs kann über eine PCR-Analyse in einem medizinischen Fachlabor eine akute Infektion mit der Virus-RNA nachgewiesen werden.cerascreen® ist Europas führendes Unternehmen für Direct-to-Consumer Testkits, also Labortests für Endanwender. Das Unternehmen ist nach DIN EN ISO 9001 und DIN EN ISO 13485 zertifiziert und arbeitet mit zertifizierten oder durch die DAkkS (Deutsche Akkreditierungsstelle) akkreditierten Fachlabore zusammen. Das Testangebot von cerascreen umfasst die Analyse von DNA, Epigenetik, Mikrobiom sowie von Hormon-, Vitamin-, Mineral- und Antikörper-Biomarkern. Das Unternehmen hat bereits mehr als 250.000 Proben ausgewertet und mehr als 50 Testkits als firmeneigene Medizinprodukte entwickelt.Der cerascreen® Coronavirus Antikörper Test erfüllt die regulatorischen Anforderungen eines In-Vitro Diagnostikums (IVD) für Endanwender.Die Kosten des Probenahme- und Einsende-Kits inkl. Labor- und Versandkosten sowie aller Materialien belaufen sich auf 69 EUR.Erweiterte Informationen zum Test inklusive Bestelloption finden Sie über den folgenden Link zur Produktseite:https://www.cerascreen.de/products/coronavirus-antikoerper-testPressekontakt:MIT-SCHMIDT Kommunikation GmbHFrau Naciye SchmidtFasanenweg 321227 Bendestorf / Hamburg, GermanyTel.: +49 (0) 40 - 41 40 639-0Mobil: +49 (0)172 4242249e-Mail: schmidt@mit-schmidt.de http://www.mit-schmidt.deAnsprechpartner Unternehmen:Cerascreen GmbHGüterbahnhofstraße 1619059 SchwerinDeutschlandCornelia Steinborncornelia.steinborn@cerascreen.de+49 179-615 2551Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/143906/4582287OTS: cerascreen GmbHOriginal-Content von: cerascreen GmbH, übermittelt durch news aktuell