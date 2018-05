@carolinkebekus und @wdr gefällt das: Donnerstag ist PussyTerror TV-Tag im Ersten (FOTO)

Köln (ots) -Aller guten Dinge sind drei: In der dritten Ausgabe der aktuellenStaffel von "PussyTerror TV" am 31. Mai um 22.45 Uhr im Ersten singt,talkt und parodiert Carolin Kebekus mit drei Gaststars undKollegInnen in ihrer WDR-Show.Der internationale Rockstar mit irischen Wurzeln Rea Garvey bringtihr die größten irischen Hits bei. Mit Comedy-Größe und FreidenkerOlaf Schubert talkt Carolin Kebekus querbeet und beide beweisenhervorragende Pop-Song-Textkenntnisse. Einmal mehr erklärt sie mitMartina Hill in "Rebecca & Larissa" die Welt aus der Perspektivezweier tiefbegabter Youtuberinnen, diesmal geht es aus aktuellemAnlass um Fronleichnam."Carolin Kebekus: PussyTerror TV" - donnerstags um 22.45 Uhr imErsten mit sechs Folgen im wöchentlichen Rhythmus und einem Best-of.Wiederholung immer freitags um 20.15 Uhr bei ONE.Produktion: BRAINPOOL TV im Auftrag des WDR. Redaktion WDR: LeonaFrommeltShow-Tickets unter: brainpool-tickets.deFotos unter ARD-Foto.dePressekontakt:Katrin AhuesWDR Presse und InformationTelefon 0221 220 7100katrin.ahues@wdr.depresse.wdr.detwitter.com/wdr_presseunternehmen.wdr.deard-foto.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell