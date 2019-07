cardioscan Gründer Dr. Marc Weitl übergibt den operativen Staffelstab für die Geschäftsleitung Diagnostik-Systeme an Burkhard Lüben (FOTO)

Hamburg (ots) -- Neu geschaffene Management-Position beim Marktführer aus Hamburg- Strategischer Ausbau zur Unternehmensgruppe- Burkhard Lüben verantwortet das operative Geschäft derDiagnostik-Systeme- Marc Weitl: "Position mit einem ausgewiesenen Fachmann optimalbesetzt."- Foto von Burkhard Lüben und Dr. Marc Weitl zur freienredaktionellen NutzungMit Wirkung zum 1. Juli 2019 übernimmt Burkhard Lüben als ChiefSales and Marketing Officer und Mitglied der Geschäftsführung dieGeschäftsleitung für das operative Geschäft der Diagnostik-Systemeder Hamburger cardioscan GmbH. Zu seinen Aufgaben gehört der Ausbaudes globalen Vertriebs und die Weiterentwicklung der erfolgreichenDiagnostik-Systeme.Burkhard Lüben zählt zu den erfahrensten Managern in derGesundheitsbranche. Nachdem er seine Karriere als Profifußballerverletzungsbedingt aufgeben musste, studierte er Betriebswirtschaftan der Fachhochschule Heilbronn und schloss den Executive MBA an derGSBA Zürich ab. Seine berufliche Laufbahn führte über Multipower,Life Fitness Europe und Johnson Healthtech. Dabei hatte derpassionierte Fußballer stets Executive Positionen inne. Zuletzt bauteer als Sales Director erfolgreich den nationalen und internationalenVertrieb von gym80 aus."Durch die neu geschaffene Position des Chief Sales and MarketingOfficer werden wir unseren Vertrieb noch stärker internationalausbauen und zielgerichtet auf relevante Regionen ausrichten. Fürcardioscan ist dies ein wichtiger Schritt in Richtung weiteresWachstum", sagt Dr. Marc Weitl, Gründer und Geschäftsführer dercardioscan GmbH. "Wir freuen uns, dass wir diese Position mitBurkhard Lüben als ausgewiesenem Fachmann optimal besetzen konnten."Um die Marktposition weiter auszubauen und die im Unternehmenaufgebauten Kompetenzen optimal auszuschöpfen, plant Dr. Marc Weitlin diesem Jahr, die strategische Weiterentwicklung zurUnternehmensgruppe mit drei Geschäftseinheiten schrittweiseumzusetzen.Den Anfang machte bereits kürzlich die Ausgründung der vitelementsGmbH für den Bereich Ernährung. Nun folgt der nächste Schritt.Burkhard Lüben führt die Produktlinie der Diagnostik-Systeme und Dr.Marc Weitl übernimmt die Verantwortung für den schnell wachsendenBereich Smart Health Intelligence, in dem cardioscan seine Kompetenzin den Zukunftsthemen Analyse und Interpretation von Gesundheitsdatendurch Data Mining und Künstliche Intelligenz (KI) bündelt."Ich freue mich, an Bord zu sein und meine Erfahrung und meininternationales Netzwerk in ein so innovatives Team einzubringen,damit wir gemeinsam das aktuelle Kerngeschäft noch weiter ausbauen",sagt Burkhard Lüben. "Dass ich damit Marc Weitl unterstützen kann,cardioscan als Firmengruppe auf ein neues Level zu bringen, ist fürmich ein ganz besonderer zusätzlicher Anreiz."Denn die Wege der Beiden kreuzten sich schon vor Jahren, alscardioscan gerade durchstartete und den Fitnessmarkt durchmedizinische Diagnostik revolutionierte. Burkhard Lüben, damalsGeschäftsführer von Life Fitness Europe, erkannte früh dasaußergewöhnliche Potential der cardioscan-Technologie und initiierteeine Forschungs- und Entwicklungskooperation, von der beide Seiten inder Folge enorm profitierten.Seitdem blieben die fitnessbegeisterten Manager in Kontakt. Zum 1.Juli 2019 startet Burkhard Lüben nun als Chief Sales and MarketingOfficer und Mitglied der Geschäftsführung bei cardioscan.Hintergrund: Die Hamburger cardioscan GmbH entwickeltganzheitliche Diagnostik-Systeme für einen gesunden Lifestyle.cardioscan Produkte motivieren die Menschen dazu, schnell unddauerhaft ein gesünderes Leben zu führen.Pressekontakt:Julia WomelsdorfTel.: +49 (0)40 30 37 23 54E-Mail: julia.womelsdorf@cardioscan.decardioscan GmbHValentinskamp 30D-20355 HamburgPressebereich: https://www.cardioscan.de/newsroomOriginal-Content von: cardioscan GmbH, übermittelt durch news aktuell