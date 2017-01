car2go wächst im weltweiten Carsharing-Geschäft (FOTO)

Stuttgart (ots) -car2go wächst weiter. Der Marktführer im flexiblen Carsharingkonnte im Geschäftsjahr 2016 die Zahl seiner Kunden um 43 Prozent auf2,2 Millionen steigern. Alle 1,4 Sekunden wird irgendwo auf der Weltein car2go gemietet. Berlin bleibt mit 175.000 Kunden die größtecar2go Stadt.Weltweit wurden die rund 14.000 car2go Fahrzeuge mehr als 22Millionen Mal angemietet. Das entspricht einem Wachstum von 21Prozent im Vergleich zum Vorjahreswert. Den größten Kundenzuwachs gabes in den Städten Madrid (+96.000), Berlin (+47.000), Vancouver(+26.000) und Hamburg (+26.000).Die Nutzung der Fahrzeuge nahm zwischen dem vierten Quartal 2015und dem vierten Quartal 2016 um rund 40 Prozent zu. Grundsätzlichgilt: Je häufiger und länger die Fahrzeuge genutzt werden, destobesser erfüllt das Carsharing seinen Zweck in Großstädten. Diegeteilten Autos besetzen dann seltener knappen Parkraum und ersetzenhäufiger private Pkw, die zunehmend zu einer Belastung in Großstädtenwerden.Olivier Reppert, CEO der car2go Group, ist optimistisch für 2017:"Carsharing bleibt ein dynamischer Wachstumsmarkt. Wir werden unserGeschäft auch im kommenden Jahr deutlich ausweiten - mit neuenFlotten, neuen Angeboten und neuen Produkten.""car2go ist ein integraler Bestandteil unseres umfassendenMobilitätsangebots", sagt Klaus Entenmann, Vorstandsvorsitzender derDaimler Financial Services AG. "Immer mehr Kunden setzen auf unsereMobilitätsdienstleistungen - und sie alle haben eins gemeinsam: Siewollen zeitgemäß, flexibel und spontan in der Stadt unterwegs sein -auch über den Kauf eines Autos hinaus."Pressekontakt:car2go, media_car2go@daimler.com, Telefon: +49 711 17 33966Original-Content von: car2go Group GmbH, übermittelt durch news aktuell