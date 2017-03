car2go verstärkt Stuttgarter Flotte mit elektrischen Mercedes-Benz B-Klassen (FOTO)

Stuttgart (ots) -Verstärkung für den smart fortwo electric drive: car2go erweitertan seinem Heimatstandort Stuttgart die Flotte um insgesamt 50Mercedes-Benz B-Klasse Electric Drive. Ab Mitte April können damiterstmals bis zu fünf Personen ein vollelektrisches Fahrzeug voncar2go fahren und besonders umweltfreundlich im StuttgarterGeschäftsgebiet unterwegs sein. Mit den bestehenden 500 smart fortwoelectric drive wird die Stuttgarter car2go Flotte dann insgesamt 550Elektrofahrzeuge umfassen und die größte vollelektrische, flexibleCarsharing-Flotte weltweit sein.Der Oberbürgermeister der Landeshauptstadt Stuttgart, Fritz Kuhn,der CEO der car2go Group GmbH, Olivier Reppert, sowie der CEO dercar2go Europe GmbH, Thomas Beermann, verdeutlichten die neuenNutzungsmöglichkeiten mit der ersten der 50 B-Klassen bei einemgemeinsamen Termin. Sie fuhren in einer Fahrgemeinschaft zurMercedes-Benz Bank am Pragsattel und schlossen das Fahrzeug imBeisein des "Hausherrn", dem Vorstandsvorsitzenden der DaimlerFinancial Services AG (DFS) Klaus Entenmann, an die dortige Ladesäulean.Der DFS-Vorstandsvorsitzende Klaus Entenmann ist überzeugt, dassdie Zukunft des Carsharings elektrisch ist: "WerdenCarsharing-Flotten elektrisch betrieben, verstärkt sich der ohnehinpositive Effekt des Autoteilens auf die Luftqualität in Städten wieStuttgart. Deshalb setzen wir fest auf vollelektrisches Carsharingund bauen unsere Vorreiterrolle bei dieser besonders nachhaltigen,innovativen Mobilitätdienstleistung weiter aus. Mit car2go machtDaimler die Mobilität der Zukunft vor - auch dank der gut ausgebautenLadeinfrastruktur in Stuttgart." OB Fritz Kuhn freut sich über denStuttgarter car2go Neuzugang: "Carsharing und Elektromobilität sindwesentliche Bausteine für eine nachhaltige Mobilität in Stuttgart. Esfreut mich, dass sich mit der car2go B-Klasse zukünftig bis zu fünfPersonen ein Elektro-Auto in Stuttgart teilen können. Damit könnendie Nutzer einen Beitrag zur Luftreinhaltung in unserer Stadtleisten." Für car2go CEO Olivier Reppert ist die Flottenerweiterungin Stuttgart ein logischer Schritt: "Über 90.000 Kunden und mehr als17 Millionen lokal emissionsfrei zurückgelegte Kilometer in Stuttgartzeigen, wie attraktiv die rein elektrische Flotte ist. Mit den neuenElektro-B-Klassen ermöglichen wir unseren Stuttgarter car2go Kundennun auch den Großeinkauf in der Markthalle, die Flughafenfahrt mitÜbergepäck oder den Familienausflug ins Mercedes-Benz Museum - lokalemissionsfrei und mit reinem Ökostrom."Alle neuen Mercedes-Benz B-Klasse Electric Drive sind mitFahrassistenzsystemen der neuesten Generation ausgestattet. DerMinutenpreis beträgt 34 Cent. Wie die smart fortwo electric drivekönnen die Kunden die Fahrzeuge im gesamten StuttgarterGeschäftsgebiet auf allen öffentlichen Parkplätzen, in Bereichen fürsAnwohnerparken, auf extra für car2go reservierten Parkspots und inausgewählten Parkhäusern kostenlos abstellen. Auf Stellplätzen mitLadesäulen dürfen die Fahrzeuge nur während des Ladevorgangs geparktwerden.Pressekontakt:car2go, media_car2go@daimler.com, Telefon: +49 711 17 33966Original-Content von: car2go Group GmbH, übermittelt durch news aktuell