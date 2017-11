car2go veröffentlicht Thesenpapier zum autonomen, voll elektrischen Carsharing (FOTO)

Stuttgart (ots) -car2go bereitet sich konsequent auf die Zukunft des autonomen,voll elektrischen Carsharings in Städten vor. Der weltweiteMarktführer im free-floating Carsharing hat im Zusammenhang mit demWeb Summit, der größten Technologie-Konferenz der Welt in Lissabon,ein Thesenpapier veröffentlicht, das die wesentlichen fünfVoraussetzungen für die Steuerung autonomer Flotten in der Zukunftaufzeigt."Kaum ein anderes Mobilitäts-Geschäft kann sich so umfangreich aufdie Zeit des autonomen Fahrens vorbereiten wie das free-floatingCarsharing", sagt Olivier Reppert, CEO der car2go Group. "Werautonome Flotten optimal steuern will, muss die Autos genauso managenwie die Software - also über lernende Algorithmen, Big Data und Apps.Wir tun heute schon beides."car2go steuert bereits Autoflotten mit 14.000 Fahrzeugen in 26Städten. Damit sammelt das Unternehmen nicht nur für das reineFlottenmanagement wertvolle Erfahrungen, sondern auch fürintelligente Algorithmen zur strategischen Platzierung der Fahrzeugepassend zur Nachfrage. Eine wichtige Voraussetzung dafür ist die sogenannte "Demand Prediction" - die Vorhersage, wann und wo in Kürzeein Auto gebraucht wird."Die Vorhersage der Nachfrage ist ein wichtiger Teil der Steuerungautonomer Flotten", heißt es dazu im Thesenpapier. "Das Herzstückwird aber die so genannte Fleet Intelligence sein." Damit wirdentschieden, welches Fahrzeug welche Nachfrage bedienen soll. DieKomplexität dieser Steuerungs-Algorithmen ist groß, da der Einsatzjedes Fahrzeugs Auswirkungen auf alle anderen Autos in den Flottenhat."Für das Carsharing wird der Einsatz autonomer Fahrzeuge einweiterer Quantensprung sein, so wie es schon der free-floating Ansatzim Vergleich zum stationären Carsharing war", so Reppert weiter. "Wirfreuen uns auf diese Zukunft und stehen dafür in den Startlöchern."Das Thesenpapier steht hier zum Download zur Verfügung:http://ots.de/EwoQtPressekontakt:car2go, media_car2go@daimler.com, Telefon: +49 711 17 33966Weitere Informationen zu car2go und Pressebilder unter www.car2go.comund auf der Daimler Global Media Site: http://media.daimler.com/Original-Content von: car2go Group GmbH, übermittelt durch news aktuell