car2go veröffentlicht Thesenpapier: Warum Carsharing eine zentrale Rolle beim Durchbruch der Elektromobilität spielt (FOTO)

Stuttgart (ots) -Elektrisch betriebene Carsharing-Flotten sind wichtige Impulsgeberauf dem Weg zum Durchbruch des Elektroautos. car2go, der weltweiteMarktführer im free-floating Carsharing, hat dazu ein Thesenpapierveröffentlicht, das fünf Gründe für diesen zentralen Beitrag desCarsharing bei der Entwicklung der Elektromobilität aufzeigt."Vollelektrisches Carsharing ist eine optimale Testumgebung fürElektroautos. Die Technologie steht dabei unter maximalen Belastungenund kann ihre Alltagstauglichkeit jeden Tag unter realen Bedingungenbeweisen", sagte car2go CEO Olivier Reppert beim Future MobilitySummit in Berlin. Von den wertvollen, täglich gewonnen Erkenntnissenprofitierten nicht nur die Fahrzeughersteller, sondern das"Gesamtsystem der Elektromobilität" wie etwa Stromanbieter,Netzbetreiber, Batteriehersteller, Forschungseinrichtungen, Städteund natürlich die Nutzerinnen und Nutzer."Wir sind der Überzeugung, dass die Zukunft des Carsharingelektrisch ist. Wir treiben diese Entwicklung deshalb konsequentvoran. Vollelektrisch betriebene Carsharing-Flotten verstärken dieohnehin positiven Effekte des Carsharing, beispielsweise wenn es umdie Luftqualität in den Ballungsräumen geht. Zudem helfen wir denStädten dabei, das Henne-Ei-Problem bei der Ladeinfrastruktur zulösen. Auch damit tragen wir maßgeblich dazu bei, dieElektromobilität als Ganzes weiter voranzubringen", so Reppertweiter.car2go betreibt bereits an drei Standorten (Stuttgart, Amsterdamund Madrid) rein elektrische Carsharing-Flotten mit insgesamt 1.400Fahrzeugen, die von 365.000 Kunden genutzt werden. Damit ist car2goeiner der weltweit größten Anbieter im Bereich des elektromobilenCarsharings. Weitere 400 Elektroautos sollen bis Ende 2019 amStandort Hamburg hinzukommen."Elektromobilität und Carsharing verfolgen das gleichestrategische Ziel: Städte zu einem sauberen und lebenswerten Ort zumachen. Es geht aber um noch mehr", heißt es dazu im Thesenpapier voncar2go. "Wir begreifen rein elektrisches Fahren als Zusammenspieleiner Vielzahl von Komponenten - von der Batterie bis zumKundenerlebnis, von den Stromnetzen bis zur Ladeinfrastruktur." Esgehe darum, das Gesamtsystem der Elektromobilität weitervoranzubringen.Das Thesenpapier steht hier zum Download zur Verfügung:http://ots.de/o8ZmPd