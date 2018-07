car2go startet in Chicago und wächst weltweit (FOTO)

Stuttgart (ots) -Mehr als 300.000 neue Kunden, neue Fahrzeugmodelle und eine neueStadt: Die Zeichen stehen bei car2go seit Jahresbeginn weiterhinkonsequent auf Wachstum. Das jüngste Beispiel ist dieStandorteröffnung im US-amerikanischen Chicago am 25. Juli 2018.car2go CEO Olivier Reppert: "Weltweit setzt sich Carsharing immermehr durch. Alle unsere Zahlen deuten schon nach gut sechs Monatendarauf hin, dass 2018 das erfolgreichste Jahr in der Geschichte voncar2go wird. Der gesellschaftliche Trend hin zur Sharing Economynimmt weiter rasant an Fahrt auf."Die Gesamtzahl der car2go Kunden stieg allein im ersten Halbjahrum zehn Prozent und liegt aktuell bei 3,3 Millionen, ein Anstieg umsogar 25 Prozent seit Juli 2017. Dabei legten die Kundinnen undKunden in den ersten sechs Monaten des Jahres mit den 14.000 car2goFahrzeugen eine Gesamtdistanz von weltweit über 90 MillionenKilometern zurück, davon rund zehn Prozent mit einem der 1.400Elektrofahrzeuge.Neuer Standort ChicagoMit Chicago eröffnet car2go seinen zehnten Standort inNordamerika. Seit dem 25. Juli 2018 stehen dort 400 smart fortwo undMercedes-Benz Fahrzeuge von car2go zur spontanen Anmietung zurVerfügung. Chicago ist die drittgrößte Stadt der USA und weist mitseiner hohen Bevölkerungsdichte und dem gut ausgebauten öffentlichenPersonennahverkehr perfekte Bedingungen für den Erfolg desfree-floating Carsharing-Konzepts auf.Inklusive der Neueröffnung in Chicago ist car2go damit in weltweit25 Städten auf drei Kontinenten vertreten und baut seine globaleMarktführerschaft im Bereich des flexiblen, stationsunabhängigenCarsharing weiter aus. Auch in weiteren Ländern ist car2go derzeit inGesprächen mit mehreren Großstädten.Neue Fahrzeuge, neuer Flottenmix"Ich bin davon überzeugt, dass die Zukunft des Carsharings in derElektromobilität liegt", betont Reppert. Dass car2go aufElektromobilität setzt, zeigt sich auch in der Entwicklung derFahrzeugflotten weltweit: Seit Mitte Juni sind die ersten elektrischbetriebenen smart Zweisitzer der neuesten Generation in derStuttgarter car2go Flotte. Damit ist Stuttgart der weltweit erstecar2go Standort mit der aktuellen elektrisch betriebenen smartModellreihe 453, die die vorherige Generation sukzessive ersetzensoll.In Montréal sind innerhalb eines Pilotprojekts seit Juni 2018ebenfalls 20 elektrische smart Fahrzeuge Teil des car2go Angebots.Und auch in Hamburg besteht eine Vereinbarung mit der Stadt, diecar2go Flotte bis Ende 2019 sukzessive zu elektrifizieren. Mitweiteren Städten in Europa ist car2go bereits in Gesprächen.Voraussetzung für eine Elektrifizierung der Carsharing-Flotten isteine gut ausgebaute Ladeinfrastruktur.Erstmalig gibt es bei car2go seit diesem Sommer auch Cabrios. InRom können car2go Kunden einen der 20 Neuzugänge im Fahrzeugangebotseit Juni 2018 zum Beispiel für Fahrten zum nächstgelegenen Strandmieten.Neue Kunden, neue Angebote"Mobilität ist mittlerweile ein Grundbedürfnis, das fast alleMenschen täglich betrifft. car2go nimmt dabei einen wichtigenStellenwert ein, wenn Bewohner sich individuell in ihrer Stadtfortbewegen möchten. Über drei Millionen Kunden sprechen für sich",sagt Olivier Reppert, "und täglich kommen fast 2.000 Neukunden hinzu,die das Sharing-Prinzip leben und Botschafter für nachhaltige urbaneMobilität sind."Die weltweit kundenreichsten car2go Städte sind Berlin mit 258.000Kunden, Chongqing mit 255.000 Kunden und an dritter Stelle Hamburgmit 212.000 Kunden. Die stärksten Zuwächse verzeichnen ebenfallsBerlin (plus 21.000), New York (plus 20.000) sowie Vancouver undChongqing mit jeweils 18.000 neuen Kunden seit Januar 2018.Pressekontakt:Vera Pfister, car2go Group GmbH, +49 711 17 33966,media_car2go@daimler.comWeitere Informationen zu car2go und Pressebilder unter www.car2go.comund auf der Daimler Global Media Site: http://media.daimler.com/Original-Content von: car2go Group GmbH, übermittelt durch news aktuell