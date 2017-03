car2go knackt in München die 50.000 Kunden-Marke (FOTO)

Stuttgart / München (ots) -car2go hat in München die 50.000 Kunden-Marke geknackt. DerPionier und internationale Marktführer im flexiblen Carsharing konnteseine Kundenanzahl in der bayerischen Landeshauptstadt im Vergleichzum Vorjahreszeitpunkt um rund 60 Prozent steigern. Kräftige Zuwächseverzeichnet car2go auch bei den Anmietungen seiner insgesamt 500Fahrzeuge in München: So stieg die Anzahl der wöchentlichen Mieteninnerhalb eines Jahres um fast 70 Prozent.Ende August 2016 hatte car2go seine Münchner Flotte umKompaktmodelle von Mercedes-Benz erweitert. Seitdem können dieMünchnerinnen und Münchner zwischen dem smart fortwo sowie denMercedes-Benz Modellen A-Klasse und GLA für bis zu fünf Personenwählen. "Die neuen Wahlmöglichkeiten zwischen dem praktischen smartund den komfortablen Mercedes-Benz Modellen kommen bei den Kundenhervorragend an und haben wesentlich zum jüngsten Wachstumbeigetragen", sagt Thomas Beermann, CEO von car2go Europe.Positiv auf die Geschäftsentwicklung im Jahr 2016 haben sich zudemdie verbesserten Parkbedingungen für Carsharing-Autos in denParklizenzgebieten und die Erweiterung des car2go Geschäftsgebietsauf den Stadtteil Neuperlach ausgewirkt. "Damit ermöglichen wir immermehr Münchnerinnen und Münchnern die Mobilität, die genau ihrenBedürfnissen entspricht", freut sich Andreas Reiter, der als LocationManager für München zuständig ist. Mittlerweile umfasst dasGeschäftsgebiet in München 89 Quadratkilometer - inklusive einemParkspot am Flughafen, einem der Orte mit den meisten An- undAbmietungen in der Landeshauptstadt.Pressekontakt:media_car2go@daimler.com, Telefon: +49 711 17 33966Original-Content von: car2go Group GmbH, übermittelt durch news aktuell