car2go gehört für immer mehr Menschen zum Alltag (FOTO)

Stuttgart (ots) -Flexibles Carsharing ist keine Modeerscheinung mehr, sondernetabliert sich immer mehr im Alltag. Allein im Vergleich vonJahresbeginn und Jahresende 2016 haben sich immer mehr Menschen inden europäischen car2go Standorten für die Nutzung des flexiblenCarsharings entschieden.Dabei setzen die Einwohner von Europas Metropolen auf einencleveren Mix aus Carsharing, Fahrrad und öffentlichenVerkehrsmitteln. Das ist das Ergebnis einer regelmäßigen Befragung,die car2go unter seinen Kunden durchführt.Die wichtigsten Entwicklungen im Jahresverlauf 2016 im Überblick:- Der Anteil der Menschen, die angaben, Carsharing ein- odermehrmals pro Woche zu nutzen, stieg im gleichen Zeitraum von 16auf 19 Prozent.- Der Anteil der Befragten, der mehrmals am TagCarsharing-Angebote nutzt, stieg sogar um 60 Prozent. Zwar liegter mit 1,6 Prozent noch im sehr niedrigen Bereich, wächst aberkontinuierlich.- Gleichzeitig sehen car2go Kunden Carsharing nicht alsErsatzprodukt, sondern als Ergänzung: Im Nutzungsverhalten vonöffentlichen Verkehrsmitteln gab es keine nennenswertenVeränderungen, zeigt die Befragung.- Der Anteil der Befragten, die Carsharing nur in Ausnahmefällennutzen, ging innerhalb des Jahres 2016 von 24 Prozent auf 18,9Prozent zurück."Unsere internen Untersuchungen bestätigen klar, was wir in vielenexternen Studien der letzten zwei Jahre gesehen haben:Carsharing-Angebote wie car2go werden immer mehr zum festenLebensbestandteil vieler Bewohner der europäischen Großstädte.Gleichzeitig sind sie auch Teil eines intelligenten Mix'verschiedener Verkehrsträger und tragen zur Lebensqualität einesjeden einzelnen Städters bei", sagt Olivier Reppert, Geschäftsführerder car2go Group.In regelmäßigen Stichproben befragt car2go Nutzer nach ihremMobilitätsverhalten. Die Befragungen werden quartalsweisedurchgeführt. Eine durchschnittliche Stichprobe besteht aus 4.000 bis7.000 Teilnehmern.