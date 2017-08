car2go führt günstige Pakete für entspannte Langzeitmieten ein (FOTO)

Stuttgart (ots) -car2go zeigt mit der Einführung seiner neuen packages, dassfree-floating Carsharing nicht nur für Kurzstrecken geeignet ist: Derinternationale Marktführer im stationsfreien Carsharing bietet seinenKunden ab dem 5. September in Österreich und ab dem 13. September inDeutschland, Italien und den Niederlanden günstige Stundenpakete fürzwei, vier, sechs oder 24 Stunden Mietdauer an. So kostet etwa dersmart fortwo in Deutschland für zwei Stunden 17,90 Euro, was einemMinutenpreis von 15 Cent entspricht. Damit ist das Angebot nicht nurim Vergleich zum regulären Minutenpreis von 26 Cent deutlichgünstiger, sondern auch zum bisher gültigen Stundenpreis von 13,99Euro."car2go Kunden, die längere Mieten planen, profitieren zukünftigvon günstigeren und transparenteren Preisen", erläutert OlivierReppert, CEO der car2go Group GmbH. "Sie können einfach dasgewünschte Paket vor Mietbeginn in der App auswählen und losfahren."Dauert die Fahrt länger als das gewählte Paket, fällt bis zumMietende der reguläre Minutentarif an. Die maximale Mietdauer beträgt24 Stunden.Das 6-Stunden package eignet sich beispielsweise für längereGeschäftstermine oder Familienbesuche außerhalb der Stadt. Wer in derVergangenheit am Standort Berlin die car2go Mercedes-Benz A-Klassefür sechs Stunden gemietet hat, hat dafür bisher über 90 Eurobezahlt. Das entsprechende car2go package mit sechs Stunden kostetnunmehr hingegen nur noch 49,90 Euro, was einem Minutenpreis vonweniger als 14 Cent entspricht."Viele unserer Kunden haben sich attraktive Angebote fürentspannte Langzeitmieten gewünscht - diesem Kundenwunsch kommen wirmit der Einführung der car2go packages nach", sagt Olivier Reppert."Mit dem 2-Stunden car2go package, das sich bereits nach einer Stundelohnt, lässt sich so zukünftig auch der Wocheneinkauf mit car2go nochentspannter und kostengünstiger erledigen."Pressekontakt:car2go, media_car2go@daimler.com, Telefon: +49 711 17 33966Weitere Informationen zu car2go und Pressebilder unter www.car2go.comund auf der Daimler Global Media Site: http://media.daimler.com/Original-Content von: car2go Group GmbH, übermittelt durch news aktuell