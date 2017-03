car2go eröffnet neue Stellplätze mit Lademöglichkeiten am Stuttgarter Flughafen (FOTO)

Stuttgart (ots) -Immer mehr Stuttgarterinnen und Stuttgarter nutzen dieumweltfreundlichen, vollelektrischen Carsharing-Fahrzeuge von car2go,um entspannt, komfortabel und preiswert an den Stuttgarter Flughafenzu gelangen oder von dort aus ins Stuttgarter Geschäftsgebietweiterzureisen. Jetzt ist dies noch leichter geworden: Seit dem 15.März 2017 können die derzeit rund 90.000 Stuttgarter car2go Kundeneine neue, noch größere Stellfläche für bis zu 30 car2go Fahrzeugenutzen. Diese ist ausgestattet mit einem flexiblen Ladearm, mit demmehrere car2go Fahrzeuge erreicht und gleichzeitig aufgeladen werdenkönnen. Dadurch werden zukünftig mehr car2go Fahrzeuge am StuttgarterFlughafen verfügbar sein. Betreiber der neuen Lademöglichkeiten istdie EnBW Energie Baden-Württemberg AG.Der neuartige Ladearm wurde von der Flughafen Stuttgart GmbH, derEnBW und car2go eigens für den Einsatz am Stuttgarter Flughafenkonzipiert. Mit ihm können nicht nur vier Fahrzeuge gleichzeitigaufgeladen, sondern auch bis zu 16 Stellplätze erreicht werden. Sokönnen auch Autos geladen werden, die nicht direkt neben derLadesäule stehen. Der Ladearm ist benutzerfreundlich konstruiert undan die klassischen Ladesäulen angebunden, so dass der Ladevorgangselbst unverändert bleibt. Einziger Unterschied: Das autoeigeneLadekabel im Fahrzeug bleibt unbenutzt, stattdessen wird dasLadekabel des Ladearms am Fahrzeug angeschlossen. Schließt der Kundedas Fahrzeug bei einem Ladestand von unter 50 Prozent beim Mietendean den Ladearm an, erhält er wie an allen anderen Ladesäulen imGeschäftsgebiet zehn Freiminuten.Die neue car2go Stellfläche am Flughafen Stuttgart ist nur circa50 Meter von der alten Stellfläche entfernt und befindet sich hinterder Schranke rechts vom Terminal 1 nahe des Rollfeldes. Die Gehzeitvon und zum Terminal erhöht sich deshalb für die car2go Kunden nicht.Der Zugang zur Stellfläche erfolgt ganz einfach über die Parkkarte imFahrzeug. car2go ermöglicht es somit noch mehr Stuttgarterinnen undStuttgartern, ohne großen Aufwand zum Flughafen zu gelangen oder nachder Ankunft zu jeder Uhrzeit schnell und unkompliziert in StuttgarterGeschäftsgebiet weiterzureisen - zu 100 Prozent elektrisch und mitreinem Ökostrom.Pressekontakt:car2go, media_car2go@daimler.com, Telefon: +49 711 17 33966Original-Content von: car2go Group GmbH, übermittelt durch news aktuell