Berlin (ots) -Wie fühlt es sich an, das eigene Auto einen Monat lang in dieGarage zu verbannen und stattdessen ausschließlich mit Car-, Ride-und Bikesharing, eScootern und dem ÖPNV unterwegs zu sein? DieserFrage geht die Aktion "Deine Sommerflotte" in Berlin auf ganzpraktische Art und Weise nach. 50 Anwohner der Mierendorff-Insel unddes Klausenerplatz-Kiez' verzichten dabei den kompletten Juni auf daseigene Auto und können dafür auf ein umfangreiches Gutschein-Paketvon insgesamt elf in der Hauptstadt aktiven Mobilitätsdienst-leisternzurückgreifen. car2go unterstützt die 50 Teilnehmerinnen undTeilnehmer mit Freiminuten und kostenloser Registrierung. Initiatorder Aktion ist Neue Mobilität Berlin, ein Gemeinschaftsprojekt vonStadt, Wissenschaft und Wirtschaft.Stefan Seidler, car2go Location Manager Berlin: "Aktionen wie'Deine Sommerflotte' sind für Stadtbewohnerinnen und -bewohner eingute Gelegenheit, um die zahlreichen Mobilitätsangebote in Berlineinfach mal auszuprobieren - das Stichwort heißt multimodaleMobilität. Ich bin überzeugt, dass die Teilnehmer viele der Angeboteauch nach Abschluss der Aktion als sehr gute Ergänzung zu ihremeigenen Auto weiterhin nutzen werden. Unser flexiblesCarsharing-Angebot ist in Berlin bereits eine wichtige Komponente imMobilitätsalltag und wir freuen uns, durch Projekte wie dieSommerflotte noch mehr Menschen für car2go zu begeistern."Über das Projekt"Deine Sommerflotte" ist eine Aktion von Neue Mobilität Berlin,einem Gemeinschaftsprojekt von Bezirksamt Charlottenburg-Wilmersdorf,insel-projekt.berlin UG, Berliner Agentur für Elektromobilität (eMO),Zentrum Technik und Gesellschaft (TU Berlin) und BMW Group. Zieldieser und weiteren Aktionen von Neue Mobilität Berlin ist es, dieRahmenbedingungen für nachhaltige und bedürfnisorientierteMobilitätsangebote zu verbessern. Zur Aktion "Deine Sommerflotte",die vom Zentrum Technik und Gesellschaft der TU Berlinwissenschaftlich begleitet und ausgewertet wird, können sichausschließlich Bewohnerinnen und Bewohner der Mierendorff-Insel unddes Klausenerplatz-Kiez' anmelden. Mehr Informationen und dasAnmeldeformular zur "Sommerflotte" gibt es unterhttp://neue-mobilitaet.berlin/freifahrtpaket/.car2go in BerlinAm Standort Berlin können die rund 250.000 car2go Nutzerinnen undNutzer auf insgesamt 1.100 car2go Fahrzeuge zurückgreifen. Damitgehört Berlin sowohl von der Zahl der Nutzer als auch der Fahrzeugezu den weltweit größten und erfolgreichsten car2go Standorten. DasBerliner Geschäftsgebiet umfasst 160 km² und ist damit vor demRheinland (120 km²) und Mailand (114 km²) das mit Abstand größtecar2go Geschäftsgebiet in Europa.Pressekontakt:car2go Group GmbHNikolai Worms+49 711 17 40959media_car2go@daimler.comOriginal-Content von: car2go Group GmbH, übermittelt durch news aktuell