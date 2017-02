car2go Rheinland feiert fünften Geburtstag und beschenkt Kunden mit CLAs (FOTO)

Stuttgart (ots) -car2go und das Rheinland feiern fünf gemeinsame Carsharing-Jahre.Auf den Tag genau, am 1. Februar 2012, hat dasDaimler-Tochterunternehmen als erster Anbieter der flexiblenAutovermietung im Rheinland seine Flotte eingeführt. Mit rund 90.000Kunden feiert car2go nun sein fünfjähriges Jubiläum - und daszurecht: Über 21 Millionen Kilometer später gehören die blau-weißenStadtflitzer zu Köln und Düsseldorf wie die Königsallee oder derKölner Dom.Gleich zwei Geschenke gibt es für die car2go Kunden im Rheinland:Ab Februar können sie Mercedes-Benz CLA fahren. Insgesamt 50 davongehören neben A-Klasse, GLA und den Autos von smart ab sofort zurRheinländer Flotte. "Mit dem CLA reagieren wir auf dieunterschiedlichen Bedürfnisse unserer Kunden und wollen für die fünferfolgreichen Jahre Danke sagen", so Dominik Burre, Location Managercar2go Rheinland. Die Kompaktklasse von Mercedes-Benz können dieKunden zu einem Minutenpreis von 34 Cent mieten, der smart kostetweiterhin 24 Cent pro Minute.Gleichzeitig eröffnet car2go in Düsseldorf einen Shop als zentraleAnlaufstelle. In der Liesegangstraße können bestehende undpotentielle Kunden Registrierungen und Validierungen durchführen undsich über das Angebot von car2go informieren. Auch Fundsachen, die imcar2go vergessen wurden, können dort abgegeben und wieder abgeholtwerden - bisher waren das zum Beispiel Fotoalben,Lebensmitteleinkäufe oder Rucksäcke mit Reiseausrüstung.Fünf Jahre car2go Rheinland - eine Erfolgsgeschichte undKuriosität in Zahlen:- 3,1 Millionen Mieten- 21,2 Millionen gefahrene Kilometer - das entspricht rund 23Fahrten bis zum Mond und zurück- 54 Millionen gefahrene Minuten, die car2go Kunden seit dem Start2012 mit den car2go Fahrzeugen gefahren sind- Ein car2go als Hochzeitsauto - das Hochzeitspaar hatte ihrerstes Date in Hamburg und war damals ebenfalls mit einem car2gounterwegsThomas Beermann, CEO car2go Europe: "Fünf erfolgreiche Jahrezeigen, dass car2go im Rheinland gut angekommen ist: Die Stadtprofitiert, weil unser Carsharing-Konzept die Staubelastung in Kölnund Düsseldorf reduziert und wertvollen Parkraum frei gibt. Und dieKunden, weil wir neben dem ÖPNV eine wichtige Komponente imstädtischen Mobilitätsmix sind."Das Rheinland zählt mit 120 Quadratkilometern zu den größtenGeschäftsgebieten von car2go in Deutschland und Europa. DasBesondere: Das Geschäftsgebiet besteht aus zwei Städten, Düsseldorfund Köln. Kunden können mit den car2go Fahrzeugen von einer Stadt zuranderen pendeln. Innerhalb des Geschäftsgebiets können die Fahrzeugeauf jedem öffentlich zugänglichen Parkplatz gratis wieder abgestelltwerden. Außerdem stehen am Düsseldorfer und Kölner Flughafen Autosvon car2go zur Anmietung bereit.Pressekontakt:car2go, media_car2go@daimler.com, Telefon: +49 711 17 33966Original-Content von: car2go Group GmbH, übermittelt durch news aktuell