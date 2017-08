c't-Fotografie-Test: Auch Fremdobjektive haben ihren Reiz (FOTO)

Hannover (ots) -Der Kauf neuer Objektive will gut überlegt sein, schließlich gehtes dabei immer auch um viel Geld. Fremdhersteller bieten sich alskostengünstige Alternative zur Produktpalette der Kameraherstelleran. c't Fotografie hat für die Ausgabe 5/2017 Objektive wenigerbekannter Hersteller getestet und zeigt, was sie leisten und wo siescheitern.Firmeneigene Objektive bieten den Vorteil uneingeschränkterKompatibilität mit der Kamera, sind aber oft teuer. Das gilt auch fürbekanntere Fremdhersteller wie Zeiss, Sigma und Co., die für ihrePremium-Linsen Premium-Preise aufrufen. Doch tummeln sich auf demMarkt auch unbekanntere Anbieter. Diese wollen Qualität zum günstigenPreis liefern.c't-Fotografie-Redakteur Thomas Hoffmann hat acht Objektive mitunterschiedlichen Brennweiten der Anbieter Irix, Laowa, Samyang undWalimex mit der Canon EOS-5D Mark IV als Basis getestet. "Dabeizeigte sich, dass das Fotografieren damit nicht so reibungslos wiebei den Originalen verläuft", sagt Hoffmann. Der Fotograf muss unteranderem auf Funktionen wie Autofokus und Bildstabilisator verzichten.Auch die Blendeneinstellung muss beinahe bei allen Objektiven amEinstellring vorgenommen werden.Fremdherstellerobjektive können sich laut Hoffmann trotzdemlohnen: "Wer sein fotografisches Metier im entschleunigtenKomponieren von Landschafts- oder Architekturfotos, von Stilllebenoder Porträts gefunden hat, sollte in jedem Fall einen Blick auf dieweniger präsenten Fremdherstellerwerfen." So bietet das Laowa 105 mmf/2.0 zum Beispiel ein zweites Blendenelement, was den kreativenSpielraum erweitert.Außerdem befasst sich die aktuelle c't Fotografie mit denspeziellen Herausforderungen bei Landschaftsaufnahmen. EinProfi-Workshop zeigt, welche Möglichkeiten Witterung, Tages- undJahreszeiten bieten und wie man sie für wilde atmosphärische Bildernutzt. Ein weiterer Workshop zeigt, wie man in derArchitekturfotografie stürzende Linien vermeidet und sterile Motivelebendig einfängt.Hinweis für Redaktionen: Gerne stellen wir Ihnen die Artikel zurRezension kostenfrei zur Verfügung.Pressekontakt:Isabel GrünewaldHeise MedienTelefon: +49 511 5352-344isabel.gruenewald@heise.deOriginal-Content von: c't, übermittelt durch news aktuell