bwin ab sofort in allen deutschen Profifußball-Ligen präsent: Sportwettenanbieter wird in der 2. Bundesliga exklusiver Sportwettenpartner von FC St. Pauli, 1. FC Union Berlin und der SG Dynamo Dresden

Wien (ots) - Der führende deutsche Sportwettenanbieter bwinengagiert sich ab der Saison 2018/19 noch umfassender im deutschenProfifußball: Neben der Hauptpartnerschaft für die 3. Liga mit demDFB und der Champion Partnerschaft mit Borussia Dortmund wird bwin abder kommenden Saison in der 2. Bundesliga ExklusiverSportwettenpartner des FC St. Pauli, des 1. FC Union Berlin und derSG Dynamo Dresden. Die entsprechenden Verträge wurden zunächst fürdie kommenden drei Bundesliga-Spielzeiten bis zum Ende der Saison2020/2021 geschlossen. Damit ist bwin als einzigerSportwettenanbieter in allen deutschen Profifußball-Ligen vertreten.Als Exklusivpartner im Bereich Sportwetten wird bwin großflächigauf den LED-Banden der Partner und bei jedem Tor mit CamCarpetsvertreten sein. Zudem umfasst die Partnerschaft eine Integration inallen Online- und Social Media Kanälen der Partnerclubs undvielfältige "Money can't buy"- sowie Hospitality-Rechte.Maßgeschneiderte Aktionen und Promotions für Fans der drei Clubssowohl auf digitalen Kanälen als auch auf diversen Offline-Kanälensollen zukünftig echte Mehrwerte für die Fans schaffen. Auch dieAktivierung der "Money can't buy-Rechte sollen direkt auf dasFan-Erleben einzahlen.Stephan Heilmann, verantwortlich für die Aktivitäten der Markebwin in der DACH-Region: "Nach der Bundesliga und 3. Liga nun auch inder 2. Bundesliga: Mit unserem erweiterten und damit einzigartigemEngagement wollen wir auch hier den Fans einen echten Mehrwert bieten - mit einem starken digitalen Fokus, aber auch darüber hinaus. bwinhat sich für die Partnerschaft mit den Traditionsclubs St. Pauli,Dynamo Dresden und Union Berlin entschieden, weil diese drei Vereineder 2. Liga hervorragend zu unserem Engagement bei der 3. Liga undBorussia Dortmund passen. Diese Vereine der 2. Liga, die 3. Liga undihre Fans verbindet eine leidenschaftliche Begeisterung für denFußball. Genau dafür stehen wir auch mit unserer Marke bwin. Insofernfühlen wir uns hier mit unserem Markenverständnis zu Hause und unterGleichgesinnten. Wir freuen uns auf die neue Saison mit den neuenPartnern und ihren Fans."