bundle: Unternehmen verbieten WhatsApp! Was ist die Alternative?

Hamburg/Frankfurt (ots) - Disruption made in Germany: Seit 2015arbeitet ein Team aus erfahrenen Managern und "jungen Wilden" aneiner revolutionären App für das Teamwork von morgen. Seit Winter2017 ist die DSGVO-konforme App verfügbar und nun soll mittelsCrowdinvesting frisches Kapital zur weiteren Expansion gesammeltwerden.Die Idee rund um bundle ist so simpel wie faszinierend: Durch dieDigitalisierung sollte die Zusammenarbeit vereinfacht werden. Dochvielfach ist das Gegenteil der Fall; in Teams werden eine Vielzahl anTools parallel genutzt: Ein Messenger zur Kommunikation; eine App fürAufgaben; eine Plattform für Umfragen; eine Cloud mitDokumentenablage. Hinzu kommt der Aufwand, all diese Teilemiteinander zu verbinden, zu verstehen, Gruppenmitglieder zu jedemTool einzuladen und gesammelte Daten gemeinsam zu verwalten.Das Team von bundle ist überzeugt davon, dass dies einfacher,komfortabler und effizienter funktionieren soll - und so entstand dieIdee von bundle:Eine App, die chaotische Gruppenchats beseitigt und alle wichtigenFunktionen für smarte Teamarbeit ohne Medienbrüche bereitstellt -intuitiv für jeden nutzbar sowie EU-Datenschutz-konform. Schnell.Einfach. Übersichtlich."Seit unserer Gründung ist uns externes Feedback enorm wichtig.Wir wollen mit unseren Usern das beste Produkt entwickeln. Das kommtauch bei strategischen Partnern hervorragend an. Deswegen konnten wirbereits knapp 700.000 Euro Kapital für die Entwicklung von bundleverbuchen. Nun geht es mit Crowdinvesting auf die nächste Stufe",sagt Bertram Neite, Geschäftsführer der NAS Smart Platforms GmbH.Die bisherigen Meilensteine stellen das Skalierungspotenzialheraus: Bereits über 1.400 Teams nutzen bundle täglich, über 11.000Dokumente wurden geteilt und mehr als 7.000 Um-fragen erstellt. DasGeschäftsmodell des Unternehmens ist zudem genau so transparent wiedas vom TÜV geprüfte Informationssystem: Neben einer Freemium-Versionkann bundle als White Label-Lösung für Unternehmen jedweder Größegenutzt werden."Mit Hilfe der Crowd wollen wir unser innovatives Produktschnellstmöglich noch breiter vermarkten, da wir 2019 bereitsrealistisch mit einem Umsatz von 3 Millionen Euro rechnen. Mit Condaals Plattform haben wir genau die richtigen Partner für eineerfolgreiche Kampagne gefunden", kommentiert Thede Smidt, Co-Founderund verantwortlich für den Bereich Vertrieb."bundle hat enorm hohes Potenzial, den gesamten Markt derCollaboration-Tools aus Deutschland heraus aufzumischen. Das Produkthat einen guten Fit mit unserer Community und wir freuen uns auf dieZusammenarbeit", ergänzt Dirk Littig, Geschäftsführer der CONDADeutschland Crowdinvesting GmbH.Alle Details zur gerade gestarteten Crowdinvesting-Kampagne vonbundle sowie weiterführende Informationen finden Sie online unterhttp://www.conda.de/startup/bundle.Zusätzliche Informationen zu bundle:https://letsbundle.de/de/startseite.htmlÜber die NAS Smart Platforms GmbHDie NAS Smart Platforms GmbH wurde 2015 in Hamburg gegründet undhat es sich mit bundle zum Ziel gesetzt, das digitale Zusammenwirkenvon Teams zu revolutionieren. Das 5-köpfige Team besteht auserfahrenen Managern, Vertriebsprofis und langjährigenProduktdesignern. Gemeinsame Grundwerte umfassen den Glauben an diepersönliche Datenhoheit, die positiven Seiten der Digitalisierung undeine ausgewogene Work-Life-Balance. Mehr Informationen zu der NASSmart Platforms GmbH sowie ein Press Kit über bundle befinden sichunter http://www.letsbundle.deÜber CONDA CrowdinvestingDie Crowdinvesting-Plattform CONDA ist in sieben europäischenLändern vertreten und hat seit 2013 insgesamt 103Crowdinvesting-Projekte erfolgreich abgeschlossen. Durch dieBeteiligung von über 11.100 Crowd-Investoren konnten bereits über24,28 Millionen Euro finanziert werden. Weitere Informationen unterwww.conda.de